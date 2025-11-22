Ankara elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aşağıda belirtilen bölgelerde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi bulunmaktadır. Arıza üzerinde çalışmalar devam etmekte olup enerji en kısa sürede yeniden sağlanacaktır. Veriler çalışma sürecine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Üniversiteler Mahallesi:

1596 Sokak, 1046 Sokak, 1613 Sokak, 1634 Sokak, 1637/1 Sokak, Bilkent 11 Sokak, İhsan Doğramacı Bulvarı, 1636 Sokak, 1621 Sokak, 1614 Sokak, 1631 Sokak, 1637 Sokak, 1599 Sokak, 1623 Sokak, 1635 Sokak.

Beytepe Mahallesi:

1596 Sokak, Yarımay Sokak, Yeniay Sokak, 1677 Sokak, 1682 Sokak, 1669 Sokak, 1669/4 Sokak, 1673 Sokak, 1671 Sokak, 1669/3 Sokak, 1692 Sokak, 1668 Sokak, 1667 Sokak, 1666 Sokak, 1674 Sokak, 1819 Sokak, 1680 Sokak, 1681 Sokak, 1670 Sokak, 1689 Sokak, 1694 Sokak, 1695 Sokak, Gündönümü Sokak, 1678 Sokak, 1675 Sokak, 1669/2 Sokak, 1669/1 Sokak, Akyıldız Sokak, Bulutsu Sokak, Dolunay Sokak, Gökada Sokak, Göktaşı Sokak, Işık Yılı Sokak, İkizler Sokak, Beytepe Mahallesi genel bölgesi, Kuyrukluyıldız Sokak, Mavi Ay Sokak, Beytepe Köyü Yolu, Beytepe Lodumlu Yolu, Gökkuşağı Sokak, Kayan Yıldız Sokak, Kutupyıldızı Sokak, 1723 Sokak, 1734 Sokak, 1790 Sokak, 1722 Sokak, 1725 Sokak, 1720 Sokak, 1715 Sokak, 1724 Sokak, 1736 Sokak, 1727 Sokak, 1696 Sokak, 1726 Sokak, 1730 Sokak, 1683 Sokak, 1729 Sokak, 1738 Sokak, 1717 Sokak, 1795 Sokak, 1712 Sokak, Ertuğrul Gazi Sokak, Uhud Sokak, 5704 Sokak, 1710 Sokak, 1716 Sokak, 1718 Sokak, 1728 Sokak, 1731 Sokak, 1733 Sokak, 1737 Sokak, 1744 Sokak, 5524 Sokak, 5577 Sokak, 5576 Sokak, 5584 Sokak, 5585 Sokak, 5595 Sokak, 5600 Sokak, 5602 Sokak, Hafsa Sultan Sokak, Koca Yusuf Sokak, 5629 Sokak, 5639 Sokak, Melikşah Sokak, Piri Reis Sokak, Saltuk Buğra Sokak, Tuğrul Bey Sokak, 1816 Sokak, Gönül Sokak, 1805 Sokak, 1799 Sokak, 1806 Sokak, 1807 Sokak, 1820 Sokak, 1809 Sokak, 1814 Sokak, 1815 Sokak, Bilkent Bahçe Konutları bölgesi, 1811 Sokak, 1812 Sokak, 1810 Sokak, 1803 Sokak, 1793 Sokak, 1802 Sokak, 1644 Sokak, 1804 Sokak, 1794 Sokak, 1796 Sokak, 1800 Sokak, 1797 Sokak, 1801 Sokak, 1808 Sokak, 1686 Sokak.

Ahlatlıbel Mahallesi:

1869 Sokak, 1686 Sokak.

Alacaatlı Mahallesi:

3343 Sokak.

Barbaros Mahallesi:

Abay Kunanbay Sokak, Buğday Sokak, Güniz Sokak, Billur Sokak, Tunalı Hilmi Caddesi.

Remzi Oğuz Arık Mahallesi:

Tunalı Hilmi Caddesi, Tunus Caddesi, Atatürk Bulvarı.

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi:

1046 Sokak.

Aşağı Öveçler Mahallesi:

1315 Sokak. Enerjinin 22 Kasım 2025 saat 01.46'da verilmesi planlanmaktadır.

Mutlukent Mahallesi:

1315 Sokak.