Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üniversiteler Mahallesi
Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.
1550 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.
Kesinti nedeni: Şebeke arızası.
Beytepe Mahallesi
Aşağıdaki sokaklarda arıza bulunmaktadır ve çalışmalar sürmektedir. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.
Kesinti nedeni: Şebeke arızası.
1550 Sokak
Yarımay Sokak
Yeniay Sokak
1677 Sokak
1682 Sokak
1669 Sokak
1669/4 Sokak
1673 Sokak
1671 Sokak
1669/3 Sokak
1692 Sokak
1668 Sokak
1667 Sokak
1666 Sokak
1674 Sokak
1819 Sokak
1680 Sokak
1681 Sokak
1670 Sokak
1689 Sokak
1694 Sokak
1695 Sokak
Gündönümü Sokak
1678 Sokak
1675 Sokak
1669/2 Sokak
1669/1 Sokak
Akyıldız Sokak
Bulutsu Sokak
Dolunay Sokak
Gökada Sokak
Göktaşı Sokak
Işık Yılı Sokak
İkizler Sokak
Beytepe Mahallesi iç bölgesi
Kuyrukluyıldız Sokak
Mavi Ay Sokak
Beytepe Köyü Yolu
Beytepe Lodumlu Yolu
Gökkuşağı Sokak
Kayan Yıldız Sokak
Kutupyıldızı Sokak
1723 Sokak
1734 Sokak
1790 Sokak
1722 Sokak
1725 Sokak
1720 Sokak
1715 Sokak
1724 Sokak
1736 Sokak
1727 Sokak
1696 Sokak
1726 Sokak
1730 Sokak
1683 Sokak
1729 Sokak
1738 Sokak
1717 Sokak
1795 Sokak
1712 Sokak
Ertuğrul Gazi Sokak
Uhud Sokak
5704 Sokak
1710 Sokak
1716 Sokak
1718 Sokak
1728 Sokak
1731 Sokak
1733 Sokak
1737 Sokak
1744 Sokak
5524 Sokak
5577 Sokak
5576 Sokak
5584 Sokak
5585 Sokak
5595 Sokak
5600 Sokak
5602 Sokak
Hafsa Sultan Sokak
Koca Yusuf Sokak
5629 Sokak
5639 Sokak
Melikşah Sokak
Piri Reis Sokak
Saltuk Buğra Sokak
Tuğrul Bey Sokak
Ahlatlıbel Mahallesi
1869 Sokak
1831 Sokak
Bu bölgelerde arıza bulunmaktadır ve enerji en kısa sürede sağlanacaktır.
Kesinti nedeni: Şebeke arızası.
Alacaatlı Mahallesi
3343 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.
Kesinti nedeni: Şebeke arızası.
Üniversiteler Mahallesi
Dumlupınar Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.
Kesinti nedeni: Şebeke arızası.
Aşıkpaşa Mahallesi
217 Sokak
Açın Sokak
Bu bölgelerde arıza bulunmaktadır ve enerji en kısa sürede sağlanacaktır.
Kesinti nedeni: Şebeke arızası.
Söğütözü Mahallesi
11 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.
Kesinti nedeni: Şebeke arızası.