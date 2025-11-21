Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 21 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 21 Kasım Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Üniversiteler Mahallesi

Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

1550 Sokak bölgesinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Beytepe Mahallesi

Aşağıdaki sokaklarda arıza bulunmaktadır ve çalışmalar sürmektedir. Enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

1550 Sokak

Yarımay Sokak

Yeniay Sokak

1677 Sokak

1682 Sokak

1669 Sokak

1669/4 Sokak

1673 Sokak

1671 Sokak

1669/3 Sokak

1692 Sokak

1668 Sokak

1667 Sokak

1666 Sokak

1674 Sokak

1819 Sokak

1680 Sokak

1681 Sokak

1670 Sokak

1689 Sokak

1694 Sokak

1695 Sokak

Gündönümü Sokak

1678 Sokak

1675 Sokak

1669/2 Sokak

1669/1 Sokak

Akyıldız Sokak

Bulutsu Sokak

Dolunay Sokak

Gökada Sokak

Göktaşı Sokak

Işık Yılı Sokak

İkizler Sokak

Beytepe Mahallesi iç bölgesi

Kuyrukluyıldız Sokak

Mavi Ay Sokak

Beytepe Köyü Yolu

Beytepe Lodumlu Yolu

Gökkuşağı Sokak

Kayan Yıldız Sokak

Kutupyıldızı Sokak

1723 Sokak

1734 Sokak

1790 Sokak

1722 Sokak

1725 Sokak

1720 Sokak

1715 Sokak

1724 Sokak

1736 Sokak

1727 Sokak

1696 Sokak

1726 Sokak

1730 Sokak

1683 Sokak

1729 Sokak

1738 Sokak

1717 Sokak

1795 Sokak

1712 Sokak

Ertuğrul Gazi Sokak

Uhud Sokak

5704 Sokak

1710 Sokak

1716 Sokak

1718 Sokak

1728 Sokak

1731 Sokak

1733 Sokak

1737 Sokak

1744 Sokak

5524 Sokak

5577 Sokak

5576 Sokak

5584 Sokak

5585 Sokak

5595 Sokak

5600 Sokak

5602 Sokak

Hafsa Sultan Sokak

Koca Yusuf Sokak

5629 Sokak

5639 Sokak

Melikşah Sokak

Piri Reis Sokak

Saltuk Buğra Sokak

Tuğrul Bey Sokak

Ahlatlıbel Mahallesi

1869 Sokak

1831 Sokak

Bu bölgelerde arıza bulunmaktadır ve enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Alacaatlı Mahallesi

3343 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Üniversiteler Mahallesi

Dumlupınar Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Aşıkpaşa Mahallesi

217 Sokak

Açın Sokak

Bu bölgelerde arıza bulunmaktadır ve enerji en kısa sürede sağlanacaktır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

Söğütözü Mahallesi

11 Sokak bölgesinde arıza bulunmaktadır.

Kesinti nedeni: Şebeke arızası.

