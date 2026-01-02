Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Ocak 2026 Ankara Çankaya, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 2-3 OCAK

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya ilçesinde 2 Ocak 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında birden fazla bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 10.00 ile 17.30 arasında Kahramanlar, Yeni Ankara, Çifteler, Soysal, Dumlupınar ve Talatpaşa sokaklarında kesinti olacaktır. Aynı gün saat 11.30 ile 14.30 arasında 1819, 1796, 1815, 1686, Gönül ve 1816 sokakları etkilenecektir. Saat 10.00 ile 11.00 arasında ise 2790 sokakta kısa süreli bir kesinti yapılacaktır. Ayrıca 14.00 ile 17.30 saatleri arasında Hirabaşoğlu, Ahmetadil, Yukarı İmrahor Mahallesi, Orta İmrahor ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Yayalar, Beyler, Kayabaşı, Sedat Simavi, Yeşil, Aluçdağı, Tepebaş, Sarıkaya ve çevresindeki sokaklarda kesinti planlanmaktadır. Aynı ilçede 3 Ocak 2026 günü saat 09.30 ile 17.30 arasında Divrik, Kaya, Foça, Baklavacı, Yunus Emre, Fatih, Çamlık ve çok sayıda cadde ve sokakta geniş kapsamlı bir bakım çalışması yapılacaktır.

5 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Karataş, 554, 555 ve 555 Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Divrik ve çevresindeki sokaklarda da aynı saat aralığında kesinti devam edecektir. Bu bölgede ayrıca 7 Ocak 2026 tarihinde yine saat 09.30 ile 17.30 arasında aynı cadde ve sokakları kapsayan bir bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören ilçesinde 2 Ocak 2026 tarihinde sabah saatlerinden itibaren farklı bölgelerde bakım çalışmaları yapılacaktır. Saat 09.15 ile 15.15 arasında Yukarı Çavundur, Şehit Osman Usta, Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre, Fatih, Saraycık, Susuz, Mahmutoğlan ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 11.00 arasında Peker, Geçim, Bağlar, Turan, Nergis, Kampüs ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir. Ayrıca 11.30 ile 13.30 saatleri arasında Çakmak, Akyol, Muradiye, Çömlekçi, Kavakderesi ve Meyvalı sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

4 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 677, 211, 202, Çilek, Kırgızistan ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi planlanmaktadır. Aynı gün saat 10.00 ile 18.00 arasında Bağlum, Şabanözü, Beyceğiz, Hacı Bayram Veli, Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve çok geniş bir alanı kapsayan bakım çalışması nedeniyle uzun süreli kesinti yaşanacaktır.

5 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.00 arasında Yem Sanayii, 19 Mayıs, Karadeniz, Menderes, Barbaros ve çevresindeki sokaklarda kısa süreli bir elektrik kesintisi olacaktır. Aynı ilçede 6 Ocak 2026 günü saat 10.30 ile 14.30 arasında Porsuk, Kesikkavak ve Emirler sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

Divrik, Kaya, Foça, Baklavacı, Yunus Emre, Fatih, Çamlık ve çevresindeki sokaklarda 3 Ocak, 5 Ocak ve 7 Ocak 2026 tarihlerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında tekrarlayan bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır. Ayrıca 7 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gülpınar, 540, 548, 550, 565 ve çevresindeki sokaklar da kesintiden etkilenecektir.