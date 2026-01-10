Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10 Ocak 2026

Saat 09.15 ile 14.45 arasında Bodurlar, Tavşancık, Ahmetadil, Birinci Oyumiğde, Keklice, Gökçeören, Gölgöyü, Buğra, İbni Sina, Yeniçöte, Kınık, Şeyhler, İmam Hüseyin, Küçükali, Kargın, Akkuzulu, Yıldız, Yıldız Küme, Kargın Küme, Eskiçöte, Kapaklı ve Ömercik sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 13.00 arasında Ahmetadil, Billur, Ballı, Güvenlik, Havuzlu ve Paris sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

11 Ocak 2026

Saat 09.15 ile 14.15 arasında Çankırı, Büğdüz, Çelikli, Büğdüz Silinecek, Halide Edip Adıvar, Meskenim Nur Yapı Kooperatifi ve Balıkhisar köy içi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Saat 10.30 ile 14.30 arasında Gülyaz, Şehit Yunus Yılmaz, Ahmetadil, Zafer, Ali Kuşçu, Ara, Âşık Veysel, Eşref Apak, Devrez, Köşe, Menekşe, Oğuzhan, Sakin, Sumru, Karanfil, Deniz, Uğur, Yavuz, Söğüt, Çevre, Hoca Ahmet Yesevi, Bulut, Necip Fazıl Kısakürek, Çamlıca, Sancak, Can, Bodrum, Lale ve Alparslan sokakları kesintiden etkilenecektir.

12 Ocak 2026

Saat 09.30 ile 17.00 arasında Ahmetadil, köy içi, Sülüklü ve Eğriekin mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Ocak 2026

Saat 09.15 ile 14.30 arasında Birlik, Uluçay, Yasemin, Yayla, Barış, Yonca ve Yalı sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.00 arasında Ahmetadil, köy içi, Sülüklü ve Eğriekin bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

14 Ocak 2026

Saat 09.30 ile 17.00 arasında Ahmetadil, köy içi, Sülüklü ve Eğriekin mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Saat 10.00 ile 12.30 arasında Bağlar, Arıklar Mevki, Hacıveli, Emek, Gökçebağ, Ulupınar, Ören, Karaköy, Ayaş Ankara, Köy Bayram ve Yağmurdede bölgeleri kesintiden etkilenecektir.

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9 Ocak 2026

Saat 22.00 ile 02.00 arasında Gevrek, Zerdali, Samyeli, Bezen, Tesviyeci, Çim ve Sebze Bahçeleri sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Ocak 2026

Saat 09.00 ile 17.00 arasında 778, 660, Bentderesi Hal, Alma, Belediye Çarşısı, Kurtdere, Açıkel, Şehit Ömer Halisdemir, Ateşböceği, Hacı Bayram, Yunus Emre Halk Çarşısı, Atmaca, Ahtar ve Ayçe sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Bayındır, Karayer, Baştaş Çimento Fabrikası civarı, 19 Mayıs, 23 Nisan, Menekşe, Kuytu, Sarmaşık, Karanfil, İstasyon, Rüzgârlı, Aktepe, Bahçelievler, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, Kışla, Balaban, NATO, Yeşildere, Üçevler ve çevresindeki çok sayıda sokakta uzun süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12 Ocak 2026

Saat 10.00 ile 14.30 arasında Dereli, Kabaca, Üreğil, Doğançalı, Kırkkavak, Taşören, Özköy ve Tahtacıörencik bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Ocak 2026

Saat 10.00 ile 11.00 arasında Kurtuluş, Namık Kemal ve Tarım sokaklarında kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Ocak 2026

Saat 09.30 ile 12.00 arasında Yoğunpelit Mahallesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10 Ocak 2026

Saat 09.15 ile 14.45 arasında Bodurlar, Tavşancık, Ahmetadil, Keklice, Gökçeören, Gölgöyü, Buğra, İbni Sina, Kınık ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 11.30 ile 13.00 arasında Çeçenistan, Şehit Muharrem Kaleli, Selçuklu, Vakıf ve Şeyh Şamil sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Saat 14.00 ile 17.30 arasında Aktaş, Ravza, Dolunay, Muhabbet ve Cibali sokaklarında elektrik verilemeyecektir.

12 Ocak 2026

Saat 09.30 ile 17.00 arasında Ahmetadil, köy içi, Sülüklü ve Eğriekin bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 ve 14 Ocak 2026

Aynı bölgelerde gün boyu sürecek bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10 Ocak 2026

Feruz, İkinci İnönü, Aşağı Yurtçu, Bağlıca ve çevresindeki birçok sokakta gün içerisinde farklı saatlerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

12 Ocak 2026

Akşemseddin ve Bağlıca mahallelerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13 Ocak 2026

Akşemseddin Mahallesi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

14 Ocak 2026

Cumhuriyet, Selçuklu, Atatürk, Ankara ve Ayaş yollarını kapsayan geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacaktır.