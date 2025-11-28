Ankara ASKİ su kesintisi! 28-29 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 00.05

Tamir tarihi 28 Kasım 2025 saat 11.00

Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan yüz elli milimetre çapındaki düktil boru içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: İvedik Mahallesi bin dört yüz altmış sekizinci cadde civarı

Pursaklar

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 09.05

Tamir tarihi 28 Kasım 2025 saat 17.00

Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Tevfik İleri Mahallesi'nin bir bölümü

Şereflikoçhisar

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 09.20

Tamir tarihi 28 Kasım 2025 saat 11.20

Şereflikoçhisar Hacıenbiya Mahallesinde meydana gelen dağıtım şebekesi hattı arızası nedeniyle saat 09.20 ile 11.20 arasında iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen yerler: Tuzla ve Hacıenbiya Mahallesi

Altındağ

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 09.30

Tamir tarihi 28 Kasım 2025 saat 17.00

Karacaören Mahallesi Mavi Marmara Caddesi'nde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Karacaören Mahallesi

Keçiören

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 10.30

Tamir tarihi 28 Kasım 2025 saat 18.00

Yasmak firması tarafından bin altı yüzlük düktil boru içme suyu hattı döşenmesi sırasında güzergâhta bulunan yüzlük düktil tapasının tehlike arz etmesi nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Ayvalı Mahallesi Kardeşler Birinci Sokak

Sincan

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 10.50

Tamir tarihi 28 Kasım 2025 saat 18.00

Sincan ilçesi Temelli Beyobası Mahallesi küme evleri içerisindeki su deposunda yoğun kullanım nedeniyle seviye düşüklüğü oluştuğundan plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Beyobası Mahallesi'nin tamamı

Polatlı

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 11.00

Tamir tarihi 28 Kasım 2025 saat 16.00

Polatlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle arızanın daha hızlı giderilmesi adına zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Kurtuluş Mahallesi'nin bir bölümü

Polatlı

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 11.30

Tamir tarihi 28 Kasım 2025 saat 16.00

Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Bahçesaray Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Şentepe Mahallesi'nin bir bölümü

Sincan

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 13.50

Tamir tarihi 28 Kasım 2025 saat 17.00

Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Çatalca Sokak'ta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları kaynaklı bir arıza meydana geldiğinden plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın hızlı bir şekilde giderilmesi ve abonelere su akışının yeniden sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.

Etkilenen yerler: Tuğla Ocakları mevkii ve çevresi. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Kızılcahamam

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 14.05

Tamir tarihi 28 Kasım 2025 saat 17.00

Yol çalışması sırasında yüz altmışlık şebeke dağıtım hattının zarar görmesi nedeniyle Yenice Mahallesi'nin bir bölümünde su kesintisi yapılacaktır. Teşekkür eder, verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Yenice Mahallesi üst kotlar ve Soğuksu Caddesi

Altındağ

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 16.30

Tamir tarihi 29 Kasım 2025 saat 07.00

Zübeyde Hanım Mahallesi Eski İstikler Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmıştır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Zübeyde Hanım Mahallesi Eski İstikler Sanayi Bölgesi

Çubuk

Arıza tarihi 28 Kasım 2025 saat 16.10

Tamir tarihi 28 Kasım 2025 saat 19.00

Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çardak Sokak'ta meydana gelen boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Ali Aydoğan Sokağı'na bağlı sokaklar