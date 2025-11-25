Ankara ASKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Arıza Tarihi: 25.11.2025 10:30

Tamir Tarihi: 25.11.2025 15:00

Detay: Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında oluşan arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın daha hızlı giderilebilmesi için çalışma sürmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi'nin bir bölümü

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 26.11.2025 09:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 18:00

Detay: Pursaklar ilçesi Saray Fatih Mahallesi'nde bulunan DY-1 su deposunda vana değişimi yapılacağı için tesis çalışmayacak ve su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray Fatih Mahallesi, Saray Cumhuriyet Mahallesi, Saray Gümüşoluk Mahallesi, Sirkeli Yeşilyurt Mahallesi, Yeşilova Mahallesi, Abadan Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Kösrelikızığı Mahallesi

Kesinti Başlama Saati: 26.11.2025 09:00

Su Verilme Saati: 26.11.2025 18:00

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 25.11.2025 13:20

Tamir Tarihi: 25.11.2025 21:00

Detay: Beytepe Mahallesi 1800. Sokak ile 1796. Sokak köşesinde bulunan Q110 PE borusundaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Suyun Üst Kotlara Ulaşma Saati: 23:00

Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi 1800, 1790, 1807, 1799, 1804, 1805 sokakları ve çevresi

AKYURT

Arıza Tarihi: 25.11.2025 14:15

Tamir Tarihi: 25.11.2025 19:00

Detay: Balıkhisar Mahallesi Köy İçi bölgesinde, Doğan Market karşısında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Balıkhisar Mahallesi

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 26.11.2025 09:00

Tamir Tarihi: 26.11.2025 17:00

Detay: Pursaklar ilçesi Saray Mahallesi DY-1 su deposunda gerçekleştirilecek vana değişimi nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Melikşah Mahallesi'nin tamamı

POLATLI

Arıza Tarihi: 25.11.2025 16:00

Tamir Tarihi: 25.11.2025 19:00

Detay: Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan içme suyu hattındaki arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi'nin bir bölümü

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 25.11.2025 15:25

Tamir Tarihi: 26.11.2025 02:00

Detay: Pursaklar ilçesinin ana içme suyu kaynağı olan Çubuk 2 Barajı'nda uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye ulaşmıştır. Bu nedenle zaman zaman su kesintileri yaşanmaktadır. ASKİ ekipleri alternatif kaynaklarla takviye sağlayarak mağduriyetin azaltılması için çalışmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi, Tevfik İleri Mahallesi, Fatih Mahallesi, Merkez Mahallesi

Tahmini Su Verilme Saati: 26.11.2025 02:00

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 25.11.2025 16:20

Tamir Tarihi: 25.11.2025 20:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi 601. Caddede bulunan içme suyu hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara ulaşmasının 21:00 civarında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesi'nin bir bölümü