Ankara ASKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KALECİK

Arıza Tarihi: 24.11.2025 10:30

Tamir Tarihi: 24.11.2025 19:00

Detay: Plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Yenidoğan Yeşilyurt Mahallesi, Hüseyin Sağırkaya Bulvarı üzerinde bulunan 225 milimetrelik ana iletim hattında meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Arıza devam etmektedir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yenidoğan Yeşilyurt, Cuma Saray, Ahiler Yenice ve Ahikemal Şenyurt Mahallesinin bir kısmı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 24.11.2025 10:45

Tamir Tarihi: 24.11.2025 16:00

Detay: Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi 1795. Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 1795. Cadde ve çevresi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 24.11.2025 10:50

Tamir Tarihi: 24.11.2025 17:00

Detay: Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi Kümeevleri içerisindeki ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Saraycık Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Pınarbaşı Mahallesinin tamamı ve Ertuğrulgazi Mahallesinin bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 24.11.2025 11:55

Tamir Tarihi: 24.11.2025 19:00

Detay: Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde içme suyu dağıtım şebekesinde üçüncü şahıslardan kaynaklanan arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesinin bir kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 24.11.2025 11:50

Tamir Tarihi: 24.11.2025 17:00

Detay: Beytepe Mahallesinde bulunan PSW 11 pompa istasyonunda oluşan pompa arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ahiboz, Bahçelievler, Ballıkpınar, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacımuratlı, Hallaçlı, İncek, Karaoğlan, Karşıyaka, Kızılcaaşar, Oğulbey, Örencik, Seğmenler, Şafak, Taşpınar, Tulumtaş, Yağlıpınar, Eymir, Yavrucuk ve Yaylabağ mahalleleri

AYAŞ – Oltan Mahallesi

Arıza Tarihi: 24.11.2025 13:40

Tamir Tarihi: 24.11.2025 17:00

Detay: Enerjisa kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayaş Oltan Mahallesi

AYAŞ – Ilıca Mahallesi

Arıza Tarihi: 24.11.2025 13:45

Tamir Tarihi: 24.11.2025 17:00

Detay: Ayaş Ilıca Mahallesi 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı su kuyularında Enerjisa kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayaş Ilıca Mahallesi

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 24.11.2025 14:10

Tamir Tarihi: 24.11.2025 23:55

Detay: Pursaklar ilçesinin ana içme suyu kaynağı olan Çubuk 2 Barajında uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye düşmüştür. Bu nedenle su temininde zaman zaman kesintiler yaşanmaktadır. ASKİ ekipleri alternatif kaynaklarla takviye sağlayarak mağduriyetin azaltılmasına çalışmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan, Tevfik İleri, Fatih, Yunus Emre, Merkez ve Ayyıldız mahalleleri

YENİMAHALLE – Yuva Köy

Arıza Tarihi: 24.11.2025 14:30

Tamir Tarihi: 24.11.2025 18:00

Detay: Yuva Köy Mahallesi içerisinde bulunan PE 90 içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yuva Köy

YENİMAHALLE – Serhat Mahallesi

Arıza Tarihi: 24.11.2025 14:55

Tamir Tarihi: 24.11.2025 16:00

Detay: Serhat Mahallesi 1489. Cadde içerisinde yapılan atık su imalat çalışması nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Serhat Mahallesi 1492. Sokak ve çevresi

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 24.11.2025 15:40

Tamir Tarihi: 24.11.2025 17:00

Detay: Beytepe Mahallesinde bulunan PSW 11 pompa istasyonunda Enerjisa kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara ulaşmasının 22:00 saatini bulabileceği öngörülmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesinin üst kotları, Alacaatlı Mahallesinin üst kotları, Ahlatlıbel Mahallesi ve İncek Bulvarı üzerinde bulunan resmi kurumlar

POLATLI – Gülveren Mahallesi

Arıza Tarihi: 24.11.2025 16:00

Tamir Tarihi: 24.11.2025 19:00

Detay: Gülveren Mahallesi Elmas Sokakta içme suyu dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesinin bir kısmı

AKYURT

Arıza Tarihi: 24.11.2025 16:10

Tamir Tarihi: 24.11.2025 21:00

Detay: Akyurt Güzelhisar Mahallesi içerisinde içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Akyurt Güzelhisar Mahallesi