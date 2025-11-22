Ankara ASKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 22 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 22.11.2025 saat 11.00

Tamir tarihi: 22.11.2025 saat 16.00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ Sokakta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Hacıkara Mahallesi Çamlıbağ Sokak genelinde kesinti yaşanacaktır.

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 22.11.2025 saat 12.20

Tamir tarihi: 22.11.2025 saat 23.55

Detay: Pursaklar ilçesinin ana içme suyu kaynağı olan Çubuk 2 Barajında uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye düşmüştür. Bu durum su temininde zaman zaman kesintilere yol açmaktadır. ASKİ ekipleri alternatif kaynaklarla takviye sağlayarak mağduriyetleri gidermeye çalışmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Üst kotlarda basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanabilecek yerler Pursaklar ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Ayyıldız Mahallesidir. Tahmini su verilme saati 22.11.2025 saat 23.55'tir.

Etkilenen yerler: Mimar Sinan Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Merkez Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi ve Tevfik İleri Mahallesi.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 22.11.2025 saat 14.05

Tamir tarihi: 22.11.2025 saat 19.00

Detay: Yaşamkent Mahallesi Mehmet Rıfat Börekçi Caddesi üzerinde bulunan yüz ellilik duktil boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Yaşamkent Mahallesinin bir kısmı ve Alacaatlı Mahallesinin bir kısmı.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 22.11.2025 saat 14.20

Tamir tarihi: 22.11.2025 saat 17.00

Detay: Beypazarı ilçesi Zafer Mahallesi üçüncü sokakta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen yerler: Zafer Mahallesi üçüncü ve dördüncü sokakların bir kısmı.

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 22.11.2025 saat 16.15

Tamir tarihi: 22.11.2025 saat 19.00

Detay: Nallıhan ilçesi Nasuh Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında yürütülen yağmur suyu altyapı çalışması sırasında içme suyu dağıtım hattında bulunan yetmiş beşlik PE borunun arızalanması nedeniyle plansız su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Nasuh Paşa Mahallesi genelinde ve Ali Ağa Mahallesi çarşı merkezinde bulunan aboneler.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza tarihi: 22.11.2025 saat 16.40

Tamir tarihi: 23.11.2025 saat 09.00

Detay: Etimesgut ilçesinde yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azalmıştır. Bu nedenle aşağıda belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabilir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Şehitali Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Orhun Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesinin tamamı ile Alsancak Mahallesi, Süvari Mahallesi ve Otuz Ağustos Mahallesinin bir kısmı.