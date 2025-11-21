Ankara ASKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Kasım günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Kasım Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 KASIM

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2025 09:20

Tamir Tarihi: 21.11.2025 11:00

Detay: Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Genç Osman Sokakta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Hacıkara Mahallesi Genç Osman Sokak ve Hacıkara Mahallesinin bir bölümü.

Arıza Tarihi: 21.11.2025 09:20

Tamir Tarihi: 21.11.2025 11:00

Detay: Beypazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Çınar Sokakta oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi Çınar Sokak ve İstiklal Mahallesinin bir bölümü.

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2025 09:35

Tamir Tarihi: 21.11.2025 17:00

Detay: Polatlı ilçesi Yeni Mahalle Plevne Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle, arızanın daha hızlı giderilebilmesi için zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Mahallenin bir bölümü.

Arıza Tarihi: 21.11.2025 10:45

Tamir Tarihi: 21.11.2025 19:00

Detay: Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Samanyolu Sokakta bulunan içme suyu dağıtım şebekesinde oluşan arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesinin bir bölümü.

Arıza Tarihi: 21.11.2025 16:00

Tamir Tarihi: 21.11.2025 19:00

Detay: Polatlı ilçesi Şehitlik Mahallesi Kayaş Sokakta, üçüncü şahıslardan kaynaklanan arıza nedeniyle içme suyu şebekesinde zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesinin bir bölümü.

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2025 13:30

Tamir Tarihi: 21.11.2025 16:00

Detay: Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi 30 Ağustos Caddesinde bulunan Ø160 PVC içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara ulaşmasının 17:00 civarında olması öngörülmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Tek Yapı Kooperatifi.

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2025 15:20

Tamir Tarihi: 21.11.2025 21:00

Detay: Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi Sultan Fatih Caddesi ile Şehitler Caddesi köşesinde bulunan Ø200 duktil içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Suyun üst kotlara erişiminin 23:00 civarında olması beklenmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Akşemsettin Mahallesi, Cengizhan Mahallesi, Fahri Korutürk Mahallesi, Duralialıç Mahallesi ve Boğaziçi Mahallesinin üst kotları.

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 21.11.2025 08:40

Tamir Tarihi: 21.11.2025 18:00

Detay: Çankaya ilçesi Ata Mahallesi Lizbon Caddesinde bulunan 300 lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Suyun üst kotlara ulaşma saatinin 20:00 olması beklenmektedir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Akpınar Mahallesi, Ata Mahallesi, Huzur Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Şehit Cengiz Karaca Mahallesi ve Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi.