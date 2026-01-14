Altın Sertifikası neden düşüyor? Darphane Altın S1 Sertifikası SON DAKİKA! Altın S1 neden düşüyor?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gündemine oturan Altın S1 Sertifikası'ndaki sert düşüş, son dönemde altın piyasalarında yaşanan hareketlilikle çelişkili bir tablo oluşturuyor. Gram altın fiyatları art arda rekor seviyeleri zorlamaya devam ederken, Darphane tarafından ihraç edilen Altın S1 Sertifikası son 5 günlük süreçte yaklaşık %26 değer kaybı yaşadı. Peki, Altın Sertifikası neden düşüyor? Altın S1 neden düşüyor? Detaylar...

ALTIN SERTİFİKASI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın S1 Sertifikası, ilk kez 21 Kasım 2022 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 0,995 saflıkta 0,01 gram altını temsil eden her bir sertifika, arkasında fiziki altın teminatı bulunduruyor. Bu yapısı sayesinde yatırımcılara, fiziki altın alım-satımının getirdiği depolama ve güvenlik zorluklarına gerek kalmadan yatırım yapma imkanı sunuyor. Ayrıca, sertifikaların bozdurulup fiziki altına dönüştürülmesi garantisi bulunuyor.

Peki, Altın S1 Sertifikası neden düşüyor? Uzmanlar ve piyasa verileri, bu sertifikadaki sert düşüşün ardında birkaç önemli faktör olduğunu gösteriyor.

Altın S1 Sertifikası'ndaki değer kaybının temel sebepleri, piyasa verileri ve uzman yorumlarına göre şu şekilde özetleniyor:

AŞIRI PRİMLENME VE MAKASIN DARALMASI

Altın S1 Sertifikası fiyatı, son dönemde spot gram altın fiyatlarının çok üzerine çıkarak aşırı primlenmişti. 7 Ocak 2026 tarihinde 116,65 TL seviyesine ulaşan sertifika, tüm zamanların zirvesini gördü. 12 Ocak kapanış verilerine göre ALTINS1 ile spot gram altın fiyatı arasındaki fark %55'e kadar çıktı.

Bu durum, sertifikanın gerçek değerinin üzerinde işlem gördüğü algısını yarattı ve teknik olarak aşırı alım bölgesine işaret etti. Analistler, aşırı primlenmenin sert satışları tetikleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtiyor.

KÂR SATIŞLARI VE TEKNİK DÜZELTME

Aşırı primlenmenin ardından yatırımcılar, yüksek kâr realizasyonu amacıyla satış yapmaya başladı. Bu hareket, Altın S1 Sertifikası'ndaki düşüşü hızlandırdı ve piyasada teknik bir düzeltme olarak değerlendirildi. Sertifikanın bu sert gerilemesi, kısa vadeli panik satışlardan ziyade piyasanın kendi mekanizmasıyla normalleşme çabası olarak görülüyor.

GÜNCEL DURUM VE UZMAN YORUMLARI

13 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Altın S1 Sertifikası 86,37 TL seviyesinden işlem görürken, gram altın 6.348,31 TL seviyelerinde güne başladı. ALTINS1 ile spot gram altın fiyatı arasındaki fark, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

