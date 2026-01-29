Altın neden düştü SON DAKİKA! Altın neden düşüyor, düşmeye devam edecek mi?

Altın piyasasında rekor seviyelerin ardından yaşanan geri çekilme, küresel piyasalarda yakından izlenen başlıklardan biri oldu. Gün içinde görülen sert fiyat hareketleri, ons ve gram altın tarafında dalgalı bir seyre neden oldu.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?

Ons altın, son 1-2 haftalık süreçte yaklaşık 4.000 doları aşan hızlı bir yükseliş yaşadı. Bu yükselişin kısa sürede gerçekleşmesi, özellikle spekülatif fonlar, kaldıraçlı işlemler yapan yatırımcılar ve bazı ETF'lerin pozisyonlarını azaltmasına yol açtı. Artan kar satışlarıyla birlikte ons altında 100-200 dolarlık ani geri çekilmeler görüldü ve fiyatlar 5.600 dolar seviyesinin altına yöneldi.

Teknik göstergelerin uzun süre aşırı alım bölgesinde kalması da satışları hızlandıran etkenler arasında yer aldı. 5.600 dolar seviyesinin psikolojik bir eşik olarak izlenmesi, bu noktada otomatik satış emirlerinin devreye girmesine neden oldu. Aynı zaman diliminde dolar endeksinde yaşanan kısa süreli toparlanma ve Avrupa ile ABD piyasalarında işlem hacminin azalması, sınırlı satışların fiyatlar üzerindeki etkisini artırdı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme, kısa vadeli bir hareket olarak değerlendiriliyor. Gün içinde fiyatları aşağı yönlü etkileyen yeni ve güçlü bir küresel haber akışı bulunmazken, düşüşün ağırlıklı olarak teknik seviyeler ve pozisyon kaynaklı işlemlerden oluştuğu görülüyor. Sert yükselişlerin ardından gelen bu tür hareketler, piyasalarda temkinli bir izleme sürecini beraberinde getirdi.

Jeopolitik belirsizliklerin ve küresel risklerin gündemdeki yerini koruması, altına olan ilginin tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koyuyor. 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılına yönelik beklentilerde de Fed'in olası faiz politikaları ve küresel para politikaları yakından takip ediliyor. Faizlerin mevcut seviyelerde kalması ya da ilerleyen dönemde gevşeme beklentilerinin güçlenmesi, altın fiyatlarının genel seyrinde etkili başlıklar arasında bulunuyor.

---

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir