İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili sırasında meydana gelen silahlı saldırı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın 21 yaşında hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, müzisyenler arasındaki ilişki tartışması ve arabuluculuk girişimi sırasında gerçekleştiği iddialarıyla gündeme geldi. Saldırının ardından polis ekipleri, olayla bağlantısı olabileceği öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına alındı. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı olayı nedir? Kubilay Kaan Kundakçı kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu neden gözaltına alındı? Detaylar...

ALEYYNA KALAYCIOĞLU FUTBOLCU KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI OLAYI NEDİR?

İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili sırasında meydana gelen silahlı saldırı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesine yol açtı. Olay, müzisyenler arasındaki bir ilişki tartışmasının ardından geliştiği iddia ediliyor. İddialara göre, olayda arabuluculuk yapmak için çağrılan Kundakçı, kendisini bir çatışmanın ortasında buldu. Saldırının ardından hem polis hem de adli makamlar geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olayın detaylarına göre, müzisyen Rapçi Canbay ile geçmişte ilişki yaşadığı öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu, eski sevgilisi ile yeniden barışmak için ortak arkadaşlar aracılığıyla iletişime geçti. Bu süreçte, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan arabuluculuk yapması istendi. Ancak arabuluculuk için gittiği buluşmada çıkan silahlı saldırı, 21 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI KİMDİR. NEDEN ÖLDÜ?

Kubilay Kaan Kundakçı, 21 yaşında ve profesyonel futbol kariyerini Kars 36 Spor kulübünde sürdürüyordu. Bayram tatili için İstanbul'a gelen Kundakçı, arkadaşları tarafından arabuluculuk yapması için bir buluşmaya davet edildi.

Olay günü Ümraniye'deki bir müzik stüdyosuna giden Kundakçı, araç içinde beklerken iki araçtan açılan silahlar sonucu hayatını kaybetti. Babasının açıklamasına göre Kundakçı olayla hiçbir ilgisi yoktu ve tamamen arabuluculuk görevini üstlenmek için oradaydı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin deniz yoluyla yurt dışına kaçtığı öne sürülüyor.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, iki aracın sokağa girişini ve ardından yaşanan kaosu açıkça gösteriyor. Polis ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

ALEYYNA KALAYCIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Olayın ardından polis ekipleri, genç müzisyen ile bağlantısı olduğu öne sürülen Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. İddialara göre, Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Rapçi Canbay ile yaşanan ilişki tartışması, Kundakçı'nın arabuluculuk görevini üstlenmesine neden oldu. Bu kapsamda yaşanan silahlı saldırıda Kalaycıoğlu'nun da dolaylı şekilde olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma yetkilileri, olayın arka planını ve Kalaycıoğlu'nun rolünü netleştirmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

ALEYYNA KALAYCIOĞLU CANBAY İLE SEVGİLİ Mİ?

Olayın arka planında, müzisyen Rapçi Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun geçmişte yaşadığı ilişki bulunuyor. İddiaya göre Kalaycıoğlu, Canbay ile yeniden barışmak amacıyla arabuluculuk yapılmasını istedi. Bu süreçte Kundakçı'nın çağrılması ve ardından gerçekleşen silahlı saldırı, olayın karmaşık ilişkiler zincirini gözler önüne serdi.

Ancak, konuya dair resmi açıklamalar henüz netleşmedi ve ilişkinin güncel durumu soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.