Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta, Alanyaspor Trabzonspor muhtemel 11'leri ve maç kadroları açıklandı mı?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı öncesinde gözler kadrolara çevrildi! Süper Lig'in çok konuşulan bu derbisinde her iki teknik direktörün muhtemel 11'leri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve kadrolar açıklandı mı?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig maçı, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEİN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

BeIN Sports 1'i Digiturk'te 77, Kablo TV'de 232 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişilebilir durumda.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı, 11 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak. Sabahtan hazırlıklarınızı yapın, maçı kaçırmayın!

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in bu çekişmeli karşılaşması, Antalya'da yer alan Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Alanyaspor, kendi taraftarı önünde Trabzonspor'a karşı sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11’LER

ALANYASPOR

Paulo Victor, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Nuno Lima, Ümit Akdağ, Gaius Makouta, Nicolas Janvier (Maestro), Ruan Duarte, İbrahim Kaya (İanis Hagi), Ui-Jo Hwang, Güven Yalçın (Steve Mounie)

TRABZONSPOR

Onana - Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa - Ouali, Folcarelli - Zubkov, Ozan, Augusto – Umut Nayır (Nwakaeme)