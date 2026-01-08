Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 8 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Güncelleme:
8 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatları vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Fiyatlarda olası artış veya düşüşler, özellikle şehirlerarası seyahat edecek sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 8 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

8 Ocak sabahı akaryakıt fiyatları yeniden öne çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarının güncel durumu sürücüler tarafından merak ediliyor. Pompa fiyatlarındaki değişimler ve olası zam gelişmeleri, özellikle şehirlerarası yolculuk planlayan vatandaşların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Güncel fiyatlara ilişkin ayrıntılar haberin devamında sunuluyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

Evet, 2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yansıdı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile ÖTV, akaryakıtta %6,95 oranında yükseldi. Bu vergi artışı benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıyıp litre başına zam olarak görüldü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 53,17 TL
  • Motorin: 54,58 TL
  • LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 52,97 TL
  • Motorin: 54,38 TL
  • LPG: 28,40 TL

Ankara:

  • Benzin: 54,00 TL
  • Motorin: 55,58 TL
  • LPG: 28,92 TL

İzmir :

  • Benzin: 54,33 TL
  • Motorin: 55,91 TL
  • LPG: 28,85 TL
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

