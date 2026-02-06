Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 6 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Güncelleme:
6 Şubat itibarıyla akaryakıt piyasasında yaşanan hareketlilik, sürücüler ve tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler, özellikle şehir içi ulaşım maliyetlerini ve günlük harcamaları doğrudan etkilerken, sektör ve piyasa gelişmeleri de gündemin üst sıralarında yer alıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 6 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

6 Şubat sabahı akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, sürücüler ve tüketiciler için yeniden gündem oluşturdu. Benzin, motorin ve LPG'deki değişimler, bölgesel farklılıklar gösterirken; uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru hareketleri pompaya yansıyan fiyatları doğrudan etkiliyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar, güncel rakamları takip ederek günlük ulaşım ve harcama planlarını şekillendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

6 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim yapılmadı. Fiyatlar önceki günkü seviyelerini koruyor ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve uygulanan vergiler (ÖTV ve KDV) gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda günlük veya haftalık dalgalanmalar görülebiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
