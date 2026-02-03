Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Güncelleme:
3 Şubat itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, sürücülerin ve tüketicilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG'deki anlık değişimler, özellikle büyükşehirlerde günlük ulaşım ve harcamaları doğrudan etkiliyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 3 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

3 Şubat sabahı akaryakıt piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler, şehirler arasında farklılık gösterebilirken, uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketler pompa fiyatlarına yansıyor. Sürücüler ve tüketiciler, özellikle büyükşehirlerdeki güncel fiyatları takip ederek bütçelerini planlıyor. Detaylar haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

3 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim yapılmadı. Fiyatlar önceki günkü seviyelerini koruyor ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve uygulanan vergiler (ÖTV ve KDV) gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda günlük veya haftalık dalgalanmalar görülebiliyor.

500

