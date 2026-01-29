Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 29 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Akaryakıta zam mı geldi? 29 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
Güncelleme:
29 Ocak itibarıyla akaryakıt piyasasında yaşanan hareketlilik, araç sahiplerinin ve sürücülerin yakın takibinde bulunuyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında görülen değişimler; ulaşım giderlerinden hane bütçesine kadar pek çok kalemi etkilerken, özellikle büyükşehirlerdeki güncel fiyatlar merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 29 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

29 Ocak sabah saatlerinde akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeler, sürücülerin ve araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki değişimler şehir bazında farklılık gösterirken; küresel petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar pompa fiyatlarının belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Büyükşehirler başta olmak üzere güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin ayrıntılar haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

29 Ocak itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim yapılmadı. Fiyatlar önceki günkü seviyelerini koruyor ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

Akaryakıta zam mı geldi? 29 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve uygulanan vergiler (ÖTV ve KDV) gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda günlük veya haftalık dalgalanmalar görülebiliyor.

