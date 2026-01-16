Akaryakıta zam mı geldi? 16 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

16 Ocak sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatları, sürücüler ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde benzin, motorin ve LPG'nin güncel pompa fiyatları merak konusu olurken; küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik ve olası fiyat değişimleri de gündemin üst sıralarında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) akaryakıtta %6,95 oranında artırıldı. Söz konusu artış, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansırken, pompa fiyatlarında litre bazında zam olarak kendini gösterdi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 54,58 TL

LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52,97 TL

Motorin: 54,38 TL

LPG: 28,40 TL

Ankara:

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 55,58 TL

LPG: 28,92 TL

İzmir :