Akaryakıta zam mı geldi? 12 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

12 Ocak sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatları, sürücülerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının güncel durumu merak edilirken; pompa fiyatlarında olası artış veya düşüşler, araç sahipleri ve yola çıkacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel rakamlar ve detaylı analizler haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yansıdı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile ÖTV, akaryakıtta %6,95 oranında yükseldi. Bu vergi artışı benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıyıp litre başına zam olarak görüldü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 54,58 TL

LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52,97 TL

Motorin: 54,38 TL

LPG: 28,40 TL

Ankara:

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 55,58 TL

LPG: 28,92 TL

İzmir :