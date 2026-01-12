Akaryakıta zam mı geldi? 12 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
12 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatları, sürücülerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının güncel seviyeleri merak edilirken; piyasada olası fiyat değişiklikleri ve güncel ekonomik gelişmeler doğrultusunda yapılabilecek zam veya indirim beklentileri de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 12 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
12 Ocak sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatları, sürücülerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının güncel durumu merak edilirken; pompa fiyatlarında olası artış veya düşüşler, araç sahipleri ve yola çıkacaklar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel rakamlar ve detaylı analizler haberin devamında yer alıyor.
AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?
2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yansıdı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile ÖTV, akaryakıtta %6,95 oranında yükseldi. Bu vergi artışı benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıyıp litre başına zam olarak görüldü.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 53,17 TL
- Motorin: 54,58 TL
- LPG: 29,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 52,97 TL
- Motorin: 54,38 TL
- LPG: 28,40 TL
Ankara:
- Benzin: 54,00 TL
- Motorin: 55,58 TL
- LPG: 28,92 TL
İzmir :
- Benzin: 54,33 TL
- Motorin: 55,91 TL
- LPG: 28,85 TL