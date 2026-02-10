Haberler

Akaryakıta zam mı geldi? 10 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Güncelleme:
10 Şubat itibarıyla akaryakıt piyasasında yaşanan fiyat değişimleri, sürücülerin ve tüketicilerin dikkatini yeniden benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yöneltti. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ile döviz kurlarındaki dalgalanmalar, pompa fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 10 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

10 Şubat sabahı itibarıyla akaryakıt piyasasında dalgalı ancak temkinli bir seyir öne çıkıyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan değişimler şehirden şehre farklılık gösterebilirken; küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki gelişmeler, pompa fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Özellikle büyükşehirlerdeki sürücüler, ulaşım giderlerini planlayabilmek adına güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Güncel fiyatlar ve piyasaya ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

10 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim yapılmadı. Fiyatlar önceki günkü seviyelerini koruyor ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve uygulanan vergiler (ÖTV ve KDV) gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda günlük veya haftalık dalgalanmalar görülebiliyor.

500

