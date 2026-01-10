Akaryakıta zam mı geldi? 10 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
10 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki güncel tablo, araç sahiplerinin ve yolculuk planı yapan sürücülerin odağında yer alıyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hangi seviyelerde olduğu merak edilirken, piyasada yaşanabilecek olası zam ya da indirim beklentileri de yakından izleniyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 10 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
10 Ocak sabahına girilirken akaryakıt piyasasındaki gelişmeler, araç sahiplerinin ve yola çıkmayı planlayan sürücülerin dikkatini çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hangi seviyelerde olduğu merak edilirken, pompa fiyatlarında yaşanabilecek olası değişiklikler yakından izleniyor. Güncel rakamlar ve ayrıntılar haberin ilerleyen bölümlerinde ele alınıyor.
AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?
2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yansıdı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile ÖTV, akaryakıtta %6,95 oranında yükseldi. Bu vergi artışı benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıyıp litre başına zam olarak görüldü.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 53,17 TL
- Motorin: 54,58 TL
- LPG: 29,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 52,97 TL
- Motorin: 54,38 TL
- LPG: 28,40 TL
Ankara:
- Benzin: 54,00 TL
- Motorin: 55,58 TL
- LPG: 28,92 TL
İzmir :
- Benzin: 54,33 TL
- Motorin: 55,91 TL
- LPG: 28,85 TL