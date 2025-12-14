Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı ne zaman, şartları ne, branşları ne?

Çalışma hayatına adım atmak isteyen binlerce vatandaşı ilgilendiren gelişme Bakan Göktaş'tan geldi. Göktaş, sunulan hizmetlerin daha etkin ve nitelikli hale getirilmesi amacıyla toplam 3 bin yeni personelin Bakanlık kadrolarına dahil edileceğini açıkladı. Bu duyurunun ardından alım sürecinin ne zaman başlayacağı, başvuru şartları ve branş dağılımlarıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek yeni istihdamlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, hizmetlerin daha etkin ve nitelikli sunulabilmesi amacıyla 3 bin kişilik yeni personel alımı yapılacağını belirterek, bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Detaylar henüz açıklanmadı.

Bakan Göktaş tarafından açıklamanın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde yapılması nedeniyle, başvurularının ocak ayından sonra başlaması bekleniyor.

DOĞUM VE BABALIK İZNİYLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Doğum izni ve babalık izninin uzatılmasına yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Bakan Göktaş, mevcut 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının planlandığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta AK Parti Grubu ile görüşmeler yapıldığını aktaran Göktaş, düzenlemenin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesini beklediklerini söyledi.