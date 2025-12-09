Haberler

Ahmet Okatan kimdir, Ahmet Okatan mesleği ne, hangi takımlı?

Ahmet Okatan kimdir, Ahmet Okatan mesleği ne, hangi takımlı?
Güncelleme:
Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Okatan hakkında kamuoyunda pek çok soru gündeme geldi. "Ahmet Okatan kimdir, ne iş yapıyor, hangi takımı destekliyor?" gibi başlıklar özellikle sosyal medyada en çok aranan konular arasında yer aldı.

Türkiye'de büyük yankı uyandıran soruşturmada Ahmet Çakar ve Mert Hakan Yandaş gibi tanınan isimlerin bulunduğu listeye Ahmet Okatan'ın da dahil edilmesi dikkat çekti. Peki Ahmet Okatan'ın gözaltına alınmasına neden olan süreç nasıl gelişti?

AHMET OKATAN KİMDİR?

Ahmet Okatan, Ankara spor Futbol Kulübü'nün sahibi ve yönetim kadrosunda yer alan bir spor yöneticisidir. Kulübün hem mali yapılanmasında hem de idari süreçlerinde söz sahibi olan Okatan, kulüp kararlarının şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Şike ve bahis iddialarının gölgesinde kalan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşmasında yaşanan olağan dışı gelişmeler, Okatan'ı sürecin merkezine taşıdı. Bu olaylar sonrasında Okatan'ın PFDK'ya sevk edilmesi, geçmiş yıllarda hakkında dile getirilen benzer eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
