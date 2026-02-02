İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, hem Türkiye'de medya ve iş dünyasındaki konumu hem de son dönemde kamuoyuna yansıyan uluslararası belgeler nedeniyle yeniden gündeme gelmiştir. Peki, Ahmet Mücahit Ören kimdir? İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Ören kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte Ahmet Mücahid Ören'in yaşam öyküsüne dair tüm detaylar.

İHLAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜCAHİD ÖREN KİMDİR?

Ahmet Mücahid Ören, 28 Nisan 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İş insanı kimliğinin yanı sıra uzun yıllardır medya sektöründe etkin bir yönetici olarak tanınmaktadır. Babası Enver Ören'in kurucusu olduğu İhlas Holding bünyesinde erken yaşlardan itibaren sorumluluk alan Ören, holdingin stratejik yönetiminde belirleyici bir rol üstlenmiştir.

Ahmet Mücahid Ören, İhlas Holding'in kurucusu Enver Ören ile Dilvin Ören'in tek çocuğudur. Eğitim hayatını Türkiye'de sürdüren Ören, 1993 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aldığı iktisat eğitimi, ilerleyen yıllarda holding yönetiminde üstlendiği görevlerin temelini oluşturmuştur.

Ahmet Mücahid Ören'in profesyonel kariyerindeki en dikkat çekici dönüm noktalarından biri, 1998 yılında İhlas Holding CEO'su olarak atanmasıdır. Bu görevle birlikte grubun finans, medya ve yayıncılık alanlarındaki yapılanmasında aktif rol oynamıştır.

Bir dönem TGRT Genel Müdürlüğü görevini de üstlenen Ören, özellikle medya yönetimi alanında öne çıkmıştır. 2001 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yönetimine el konulan İhlas Finans'ta, bu süreç öncesinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Söz konusu gelişmenin ardından ABD'ye gitmiş ve ABD vatandaşı olmuştur.

Babası Enver Ören'in vefatından sonra, 25 Şubat 2013 tarihinde alınan kararla İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralmıştır.

BÜNYESİNDEKİ MEDYA KURULUŞLARI

Ahmet Mücahid Ören'in yönetiminde bulunan İhlas Holding, özellikle medya alanındaki geniş yapılanmasıyla dikkat çekmektedir. 2013 yılından itibaren holding bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşlar şunlardır:

Türkiye Gazetesi

Made in Turkey

Post

Hakikat Kitabevi

İhlas Haber Ajansı

TGRT EU

TGRT Haber

TGRT Belgesel

TGRT FM

İhlas Dergi Grubu

Bu medya organları, ulusal ve uluslararası ölçekte yayın faaliyetlerini sürdürmektedir.

MÜCAHİD ÖREN KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Ahmet Mücahid Ören, güncel bilgiler doğrultusunda 52 yaşındadır.

MÜCAHİD ÖREN NERELİ?

Ahmet Mücahid Ören, İstanbul doğumludur.

MÜCAHİD ÖREN EVLİ Mİ?

Evet, Ahmet Mücahid Ören evlidir. 2008 yılından bu yana Aslıhan Yeltekin Ören ile evliliği devam etmektedir.

MÜCAHİD ÖREN EŞİ KİM?

Ahmet Mücahid Ören'in eşi, 49 yaşındaki haber spikeri Aslıhan Ören'dir. Aslıhan Ören, Mücahid Ören'in ikinci eşidir. Çiftin bu evlilikten Ayşe Nazlı ve Ahmet Faruk isimlerinde iki çocuğu bulunmaktadır.

KAMUOYUNA YANSIYAN ULUSLARARASI BELGELER VE MERAK EDİLEN İSİM

ABD Adalet Bakanlığı tarafından, cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein'a ilişkin yayımlanan milyonlarca belge kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. Söz konusu dosyalarda, Türkiye Gazetesi ve TGRT Haber'i de bünyesinde bulunduran İhlas Holding'in CEO'su Ahmet Mücahid Ören'e ait yazışmaların da yer aldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

Bu gelişme, Ahmet Mücahid Ören'in kim olduğu, geçmişi ve iş hayatı hakkında kamuoyundaki merakı daha da artırmıştır. Yayımlanan belgelerle ilgili süreç, resmi kaynaklara dayalı olarak uluslararası kamuoyunda değerlendirilmeye devam etmektedir.