Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor AFCON?

Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor AFCON?
Afrika futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan turnuva, oynanacak mücadelelerle futbol tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kıtadaki en iddialı millî takımların boy göstereceği organizasyon; dünyaca ünlü futbolcuları, temposu yüksek karşılaşmaları ve rekabet düzeyiyle büyük ilgi görüyor. Turnuvayı yakından izlemek isteyen sporseverler ise açılış maçının hangi gün ve saatte oynanacağını ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanalları araştırıyor.

Toplam 24 takımın mücadele edeceği Afrika Uluslar Kupası öncesinde, maç takvimi ve yayıncı kuruluş bilgileri futbol gündeminin üst sıralarında yer alıyor. Türkiye'deki izleyiciler, turnuvanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ederken, Süper Lig'de forma giyen Afrikalı futbolcuların turnuvadaki performansları da dikkatle takip ediliyor. Afrika Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor sorusu, sporseverlerin en çok yanıt aradığı konular arasında bulunuyor.

AFRİKA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Afrika Uluslar Kupası'nın Türkiye'deki yayıncı kuruluşu netlik kazandı. Yapılan bilgilendirmeye göre turnuva kapsamındaki tüm resmi maçlar Exxen platformu aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Böylece Afrika futbolunun en prestijli turnuvası, dijital yayın üzerinden takip edilebilecek.

Turnuva öncesinde oynanan bazı özel hazırlık maçlarının TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanması dikkat çekmişti. Ancak ana organizasyona dahil olan grup aşaması ve eleme karşılaşmalarının tamamının yalnızca Exxen'de yer alacağı belirtildi.

AFRİKA KUPASI MAÇLARI NEREDEN İZLENEBİLİR?

Afrika Uluslar Kupası müsabakalarını izlemek isteyen futbolseverlerin Exxen üyeliğine sahip olması gerekiyor. Platforma giriş yapan kullanıcılar, turnuvadaki tüm maçları canlı olarak takip edebilecek. 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak organizasyon, 18 Ocak 2026'da oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

