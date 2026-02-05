Adalet 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Adalet 2 İstanbul'da mı çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Adalet 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Adalet 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Adalet 2 konusu nedir, Adalet 2 oyuncuları kimler ve Adalet 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ADALET 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?



Adalet 2, geçmişiyle hesaplaşmayı sürdüren Robert McCall'ın karanlık ve tehlikeli yolculuğunu konu alıyor. Bir zamanlar CIA'in en gizli ve etkili operasyon timlerinden birinde görev alan McCall, emekliliğin ardından sıradan bir hayat sürmeye çalışsa da içindeki adalet duygusunu susturamaz.

Toplumun görmezden geldiği, çaresiz bırakılan insanlara gizlice yardım eden McCall, haksızlıklara karşı kendi yöntemleriyle mücadele etmeye devam eder. Ancak bu kez olaylar kişisel bir boyut kazanır. En güvendiği insanlardan biri olan eski arkadaşı Susan Plummer'dan gelen sarsıcı haber, McCall'ı yeniden karanlık dünyasının içine çeker.

Bu noktadan sonra McCall için artık geri dönüş yoktur. Adalet sisteminin yetersiz kaldığı yerde devreye girer ve bildiği tek şeyi yapar: Kendi adaletini, kendi kurallarıyla sağlamak. Film, intikam, sadakat ve vicdan kavramlarını güçlü aksiyon sahneleriyle harmanlayarak izleyiciye sunar.

ADALET 2 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Adalet 2, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. İşte filmin öne çıkan isimleri ve canlandırdıkları karakterler:

Denzel Washington – Robert McCall

Pedro Pascal – Dave York

Bill Pullman – Brian Plummer

Melissa Leo – Susan Plummer

Jonathan Scarfe – Resnick

Orson Bean – Sam Rubinstein

Ashton Sanders – Miles

Caroline Day – Amy

Sakina Jaffrey – Fatima

Abigail Marlowe – Jana Calbert

ADALET 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Adalet 2 filminin çekimleri 2017 yılı içerisinde gerçekleştirildi. Yapım süreci yılın ilk aylarında başladı ve çekimler birkaç ay sürdü. Film, post-prodüksiyon aşamasının tamamlanmasının ardından 2018 yılında izleyiciyle buluştu.

Çekim takvimi, farklı ülkelerde ve şehirlerde yapılan sahneler nedeniyle oldukça yoğun geçti. Özellikle aksiyon ve dramatik sahneler için uzun ve titiz bir prodüksiyon süreci yürütüldü.

ADALET 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Adalet 2, hikâyenin atmosferini güçlendirmek amacıyla birden fazla ülkede ve şehirde çekildi. Filmde görülen mekânlar gerçek lokasyonlardan oluşuyor.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Filmin büyük bölümü ABD'nin Massachusetts eyaletinde, özellikle Boston ve çevresinde çekildi. Robert McCall'ın günlük yaşamını ve şehir içindeki sahnelerini yansıtan pek çok sekans bu bölgede gerçekleştirildi.

TÜRKİYE – İSTANBUL

Adalet 2'nin dikkat çeken bölümlerinden biri de İstanbul'da çekilen sahnelerdir. Şehrin tarihi dokusu, dar sokakları ve boğaz manzarası, filmin uluslararası atmosferini güçlendiren önemli unsurlar arasında yer aldı.

FRANSA – PARİS

Filmde yer alan bazı kritik sahneler Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi. Paris, özellikle karakterler arası ilişkilerin derinleştiği ve hikâyenin yön değiştirdiği sahnelerde kullanıldı.