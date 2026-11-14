Abdulhamit Gül ne iş yapıyor, şu an hangi görevde? Abdulhamit Gül kimdir, aslen nereli?

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Abdulhamit Gül şu an AK Parti Gaziantep milletvekili ve partisinin TBMM'deki grup başkanvekillerinden biri. 2017-2022 arasında Adalet Bakanlığı yapan Gül, 2023'te başlayan 28. yasama döneminde bu göreve getirildi.

Adı bu hafta fon soruşturmasıyla ilgili sözleriyle yeniden arandı. Gül, 12 Kasım 2026'da Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı ve soruşturmada adı geçenlerin listesinin açıklanması gerektiğini söyledi.

ABDULHAMİT GÜL NE İŞ YAPIYOR?

Abdulhamit Gül, AK Parti'nin Meclis'teki grup başkanvekillerinden biri. 2023 seçimlerinde Gaziantep'ten yeniden milletvekili seçildi. 28. dönemin başında Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu ile birlikte grup başkanvekilliğine getirildi.

Bu görevde partisinin kanun tekliflerini Meclis'te yürüten isimlerden biri. Ağustos 2026'da, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi için TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile birlikte Yeni Yol grubunu ziyaret etmişti.

ABDULHAMİT GÜL FON SORUŞTURMASI HAKKINDA NE DEDİ?

Abdulhamit Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında adı geçenlerin listesinin açıklanmasını istedi. Liste açıklanmazsa herkesin suçluymuş gibi görüneceğini söyledi.

Gül'e göre soruşturmada makam ve görev ayrımı yapılmamalı, suçlamalar da somut delile dayanmalı. "Kim yanlış yaptıysa onun hesabı sorulacaktır" dedi.

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Abdulhamit Gül hukukçu ve siyasetçi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, Ankara'da serbest avukatlık yaptı. Gençliğinde Milli Gençlik Vakfı'nda üniversitelerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı; Refah ve Fazilet partilerinin Ankara il gençlik teşkilatlarında yönetim kurulu üyeliği yaptı.

ABDULHAMİT GÜL KAÇ YAŞINDA?

Abdulhamit Gül 49 yaşında. 12 Mart 1977'de doğdu.

ABDULHAMİT GÜL ASLEN NERELİ?

Abdulhamit Gül aslen Gaziantepli. Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu ve liseyi Nizip İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. Meclis'te de Gaziantep'i temsil ediyor.

ABDULHAMİT GÜL NE ZAMAN BAKAN OLDU?

Abdulhamit Gül, 19 Temmuz 2017'de Adalet Bakanlığı görevine getirildi ve 29 Ocak 2022'ye kadar bu görevde kaldı. 2018'deki yeni hükümet sisteminde de görevine devam etti.

Bakanlıktan önce uzun bir parti geçmişi vardı. Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu üyesiydi, sonra HAS Parti'nin kurucu yöneticileri arasında yer aldı ve partinin Ankara il başkanlığını yaptı. 2012'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na girdi; seçim işlerinden ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığının ardından 2015'te partinin genel sekreteri oldu.