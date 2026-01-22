Haberler

Abdülhak Hâmid Tarhan, veremden vefatı ardına "Makber" şiirini yazdığı ilk eşinin cenaze töreninden ne kadar sonra ikinci eşiyle evlenmiştir?

Abdülhak Hâmid Tarhan, veremden vefatı ardına 'Makber' şiirini yazdığı ilk eşinin cenaze töreninden ne kadar sonra ikinci eşiyle evlenmiştir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde yer alan sorular, izleyicilerin ilgisini her zamanki gibi çekmeye devam ediyor. Sorulara verilen yanıtları hem yarışmacılar hem de ekran başındakiler büyük bir heyecanla takip ediyor. Abdülhak Hâmid Tarhan, veremden vefatı ardına "Makber" şiirini yazdığı ilk eşinin cenaze töreninden ne kadar sonra ikinci eşiyle evlenmiştir?

Ekran başındaki izleyiciler, yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merak ederken bir yandan da doğru cevabı kendi bilgi birikimleriyle tahmin etmeye çalışıyor. Bu da yarışmayı pasif bir seyir deneyiminden çıkarıp etkileşimli bir bilgi oyununa dönüştürüyor. Peki, Abdülhak Hâmid Tarhan, veremden vefatı ardına "Makber" şiirini yazdığı ilk eşinin cenaze töreninden ne kadar sonra ikinci eşiyle evlenmiştir?

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN, VEREMDEN VEFATI ARDINA "MAKBER" ŞİİRİNİ YAZDIĞI İLK EŞİNİN CENAZE TÖRENİNDEN NE KADAR SONRA İKİNCİ EŞİYLE EVLENMİŞTİR?

A) 5 gün

B) 2 hafta

C) 2 ay

D) 5 yıl

Cevap: D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor.

• 7. soru olan 50.000 ₺'lik barajı geçenler, yarışmaya devam etme hakkı elde ediyor.

• 13. ve son soruda ise 5.000.000 TL ödülü bekliyor!

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri an çekilme hakkını kullanarak son doğru yanıtladıkları sorunun karşılığını kazanabiliyor. Bu formatla hem strateji hem de bilgi bir arada öne çıkıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

ABD ortada bıraktıktan sonra iki isme gitti, eli boş döndü
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı

Dün gözaltına alınan DEM'li başkan tutuklandı
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar