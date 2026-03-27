ABD'de helikopter mi düştü, neden düştü? SON DAKİKA! Hawaii'de düşen helikopterde kaç kişi öldü, kaç yaralı var?

Hawaii’nin Kauai Adası’nda bir helikopter kazası yaşandı ve olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Helikopterin neden düştüğü henüz açıklanmazken, kazada ölen ve yaralananların sayısı merak ediliyor. Bölgedeki kurtarma çalışmaları ve resmi açıklamalar, hem yerel halk hem de dünya genelinde büyük ilgiyle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ABD'DE HELİKOPTER KAZASI OLDU MU?

Evet, ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Kauai Adası’nda bir helikopter kazası meydana geldi. Olay, adanın kuzey kıyısındaki Kalalau Plajı açıklarında yaşandı. Helikopter, okyanusa düşerek büyük paniğe yol açtı. Kazaya pilot ve dört yolcunun bulunduğu helikopter karıştı. Bu nedenle olay bir uçak kazası değil, helikopter kazası olarak kayıtlara geçti.

ABD'DE HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Henüz kazanın nedeni ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Kauai Polis Departmanı ve ilgili yetkililer, olayın ardından soruşturmanın devam ettiğini ve kazanın nedenine dair resmi bilgilendirmelerin ilerleyen günlerde yapılacağını duyurdu. Şu an için kazanın teknik bir arızadan mı, hava koşullarından mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı bilinmiyor.

ABD'DE HELİKOPTER KAZASI OLAYI NEDİR?

Kauai Adası’nda meydana gelen kazada, pilot ve dört yolcu taşıyan bir helikopter, Kalalau Plajı açıklarına düşerek kazaya karıştı. Olay yerinde acil müdahale ekipleri, yaralıları ve hayatını kaybedenleri tespit etmek için sevk edildi. Helikopterin düşmesiyle birlikte 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Helikopterin düşmesi sırasında bölge halkı ve çevredeki turistler de büyük bir korku yaşadı.

ABD'DE HELİKOPTER KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kazaya karışan helikopterde bulunan 5 kişiden 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin isimleri ve detaylı bilgileri henüz resmi kaynaklarca paylaşılmadı. Ölüm olayları, helikopterin okyanusa düşmesi nedeniyle hemen müdahale edilmesine rağmen kurtarılamayan kişiler arasında gerçekleşti.

KAÇ YARALI VAR?

Kazadan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgiler henüz açıklanmadı, fakat yetkililer hastanede tedavilerinin sürdüğünü belirtti.