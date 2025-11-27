Haberler

ABD'de ne oluyor, Amerika saldırıda kaç asker öldü?

ABD'de ne oluyor, Amerika saldırıda kaç asker öldü?
Güncelleme:
Washington'da, Beyaz Saray'a çok yakın bir bölgede gerçekleşen silahlı saldırıda iki Ulusal Muhafız'ın ağır yaralanmasının ardından hayatlarını kaybettikleri bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise yaralı halde gözaltına alındığı açıklandı. Olay sonrası güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray bir süreliğine kapatıldı.

ABD Başkanı Trump, saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede saldırganı sert sözlerle hedef aldı ve "O yaratık ağır yaralı; ancak buna rağmen çok büyük bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı. Peki ABD'de neler yaşanıyor ve bu saldırıda kaç asker yaşamını yitirdi?

ABD'DE NELER YAŞANIYOR?

Beyaz Saray'ın hemen yakınında gerçekleşen saldırı sonucunda iki Ulusal Muhafız askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE SİLAH SESLERİ

Washington'da güvenlik alarmı yükseldi. Beyaz Saray'a çok yakın bir noktada Ulusal Muhafızlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi yaralı halde yakalanarak gözaltına alındı.

İKİ ASKERDEN ACI HABER

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem yaptığı açıklamada, vurulan iki askerin hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.

BEYAZ SARAY TAMAMEN KAPATILDI

Bölgede kaldırım ve yollar hem yayalara hem araçlara kapatıldı. Basın mensupları Beyaz Saray'ın içindeki brifing salonuna yönlendirildi. Güvenlik tedbirleri kapsamında Beyaz Saray da geçici olarak kapatıldı.

TRUMP'TAN SERT AÇIKLAMA: AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, saldırganın ağır yaralı olduğunu belirterek "O yaratık, aldığı yaraya rağmen çok ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Ulusal Muhafızlar ile tüm güvenlik güçlerine destek mesajı vererek onların yanında olduklarını vurguladı.

