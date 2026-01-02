A.B.İ dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? A.B.İ dizisi ne zaman başlıyor?

ATV'nin yeni sezon dizisi A.B.İ – Aile Bir İmtihandır, şimdiden izleyicilerin merak odağı oldu. Dizinin konusu, karakterlerin aile ve geçmişle yüzleşme süreçleri ve hikâyedeki sürprizler gündemde. Başrol oyuncuları, ekibe katılan isimler ve dizinin yayın tarihi izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Yeni sezonda ekranlara gelecek olan A.B.İ'nin detayları büyük merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

A.B.İ – Aile Bir İmtihandır, ailesinden uzaklaşmış başarılı cerrah Doğan'ın memleketine geri dönmesiyle başlayan çarpıcı bir hikâyeyi ekranlara taşıyor. Doğan, kardeşinin düğünü için şehir dışından geldiğinde, yıllardır örtbas edilen aile sırları ve geçmişteki kırgınlıklar tekrar gün yüzüne çıkıyor.

Dizide izleyici, karakterlerin hem kişisel hem de ailevi hesaplaşmalarına tanıklık ediyor. Doğan'ın vicdan muhasebesi, geçmişten gelen sırlarla yüzleşmesi ve adalet arayışı, hikâyeyi sürükleyici bir hale getiriyor. Dizi, aile bağları, sorumluluk ve vicdan temalarını aksiyon ve dramla harmanlayarak merak uyandırıcı bir anlatım sunuyor.

A.B.İ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin ekran macerası 13 Ocak 2026 Salı akşamı başlayacak ve izleyiciyle haftalık olarak buluşacak. İlk sezonun uzun soluklu olması planlanıyor ve yayın günü, diziyi düzenli olarak takip etmek isteyenler için kritik öneme sahip.

Yeni sezonun bu güçlü yapımı, Kenan İmirzalıoğlu gibi deneyimli bir başrol oyuncusunu bünyesinde barındırması sayesinde dikkat çekiyor. Yayın gününe göre izleyiciler, karakterlerin geçmişle yüzleşmelerini ve aile içi çatışmaları adım adım izleyebilecek.

A.B.İ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrol Kenan İmirzalıoğlu, ailesinden uzaklaşmış cerrah Doğan rolüyle ekrana dönüyor. Ona genç kuşakta Afra Saraçoğlu, avukat Çağla karakteriyle eşlik ediyor. Diren Polatoğulları Behram karakteriyle dikkat çekerken, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz ve diğer isimler de kadroda yer alıyor.

Oyuncuların performansları, karakterlerin yaşadığı duygusal gelgitleri ve aile içindeki gerilimleri izleyiciye güçlü bir şekilde aktarmaya hazırlanıyor.

A.B.İ DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Dizi, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın geniş izleyici kitlesi ve güçlü yayın altyapısı, A.B.İ'nin yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmasını sağlıyor.

Ayrıca dijital platformlarla entegrasyon sayesinde izleyiciler, diziye televizyon yayın saatine bağlı kalmadan da erişebilecek ve tekrar izleme şansına sahip olacak. Bu durum, diziyi hem kaçıranlar hem de tekrar izlemek isteyenler için cazip hale getiriyor.