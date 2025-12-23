95 bin TL maaş veren fabrika hangisi, hangi firma işçiye 95 bin TL maaş veriyor?

Türkiye genelinde asgari ücret ve emekli aylıkları tartışılmaya devam ederken, Kocaeli'deki bir sanayi kuruluşundan dikkat çeken bir zam haberi geldi. Toplu sözleşme kapsamında yapılan düzenlemeyle birlikte işçilerin maaşlarında önemli bir artış sağlandı ve toplam kazanç 95 bin TL bandına yükseldi. Bu dikkat çekici ücret artışını yapan fabrikanın hangisi olduğu kamuoyunda merak konusu oldu.

KOCAELİ'DE DİKKAT ÇEKEN MAAŞ ARTIŞI

Kocaeli'de üretim yapan CAVO Otomotiv'de görev alan çalışanların ücretlerinde toplu artışa gidildi. Yapılan düzenleme sonrası, sosyal haklar ve ilave ödemelerle birlikte işçilerin aylık kazancı 95 bin TL seviyesine ulaştı. Gelişme, yüksek maaş artışlarıyla ilgili kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÜLKE GÜNDEMİNDE ÜCRETLER TARTIŞILIRKEN GELEN ZAM

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini korurken, Kocaeli'den gelen bu haber dikkatleri üzerine çekti. CAVO Otomotiv'de yapılan toplu zamla birlikte çalışanların gelirlerinde ciddi bir yükseliş sağlandı ve maaşlar 95 bin TL bandına taşındı.

SENDİKADAN TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Sendika, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda toplu iş sözleşmesinin çalışanların kararlı duruşu ve onayıyla hayata geçirildiğini belirtti. Açıklamada, CAVO Otomotiv'de ortalama net maaşın 83 bin TL olduğu, vergiden muaf yakacak yardımı ve benzeri ek ödemelerin dahil edilmesiyle birlikte toplam net gelirin 95 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi.