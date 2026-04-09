9 Nisan gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

9 Nisan itibarıyla gram gümüş piyasasında hareketlilik öne çıktı ve yatırımcıların ilgisini çekti. Fiyatlardaki dalgalanmalar, kısa vadeli işlemlerden uzun vadeli yatırımlara kadar pek çok yatırımcının kararlarını etkilerken, küresel ekonomik göstergeler ve piyasa koşulları gümüş fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor. Güncel veriler ışığında yatırımcılar stratejilerini yeniden gözden geçiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (9 NİSAN 2026)

9 Nisan 2026 itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların yakından takip ettiği seviyede. Bigpara verilerine göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 106,15 TL, satış fiyatı ise 106,24 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 106,0936 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim %0,14 ile sınırlı kaldı. Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle gün içinde fiyatların dalgalanabileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, kısa vadede nispeten dengeli bir seyir izliyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik göstergeler fiyatların yönünü belirlemeye devam ediyor.

GÜMÜŞ YÜKSELDİ Mİ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında sınırlı bir artış gözlemlendi. Bu durum, kısa vadeli alım-satım yapan yatırımcıların güncel hareketleri takip etmesini önemli kılıyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli birikim hem de kısa vadeli yatırım aracı olarak ilgi görmeye devam ediyor. Yatırımcıların döviz kurlarındaki değişimleri ve küresel piyasa koşullarını izleyerek temkinli ve stratejik hareket etmesi öneriliyor.