9 Nisan altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
9 Nisan sabahı altın fiyatlarında gözlemlenen dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini yeniden bu piyasaya çekti. Gün içinde artış ve düşüşlerle değişkenlik gösteren değerler, hem kısa vadeli kazanç hedefleyenleri hem de uzun süreli yatırım yapanları yakından etkiliyor. Piyasadaki bu hareketlilik, stratejik karar almanın ve zamanı iyi değerlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Peki, 9 Nisan altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi?
GRAM ALTIN NE KADAR?
9 Nisan itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.795,39 TL, satış fiyatı ise 6.796,09 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %0,58 olarak kaydedildi. Gram altın fiyatları, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak gün içinde dalgalanmaya devam ediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 11.229,00 TL, satış fiyatı ise 11.479,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim -%0,39 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olmayı sürdürüyor.
ONS ALTIN FİYATLARI
Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın alış fiyatı 4.742,75 dolar, satış fiyatı 4.743,36 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %0,49 olarak kaydedildi. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, ons altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.