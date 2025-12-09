9 Aralık Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!

9 Aralık Salı 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Aralık 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 9 Aralık 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/469) –– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2025/470) –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/471) YÖNETMELİKLER –– Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik –– Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Spor Kulüpleri, Spor Anonim Şirketleri ve Üst Kuruluşlara Ayni ve Nakdî Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik –– Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı Hakkında Yönetmelik –– Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARI –– Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06/11/2025 Tarihli ve 2025/2120 Sayılı Kararı YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2025 Tarihli ve E: 2022/107, K: 2025/146 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2024/54, K: 2025/163 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 22/7/2025 Tarihli ve E: 2022/88, K: 2025/166 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2022/121, K: 2025/190 Sayılı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlanları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.