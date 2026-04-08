8 Nisan altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

8 Nisan’da altın piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Gram altın, çeyrek altın ve diğer değerli metallerdeki fiyat değişimleri, alım-satım kararlarını doğrudan etkilerken, piyasadaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki gelişmeler ve küresel ekonomik veriler, fiyatların yönünde belirleyici rol oynarken, güncel rakamlar yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Detaylar haberin devamında…

GRAM ALTIN NE KADAR?

8 Nisan itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.847,87 TL, satış fiyatı ise 6.848,76 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %1,47 olarak kaydedildi. Gram altın fiyatları, döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak gün içinde dalgalanmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.350,00 TL, satış fiyatı ise 11.675,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %0,83 olarak kaydedilirken, yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olmayı sürdürüyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın alış fiyatı 4.788,18 dolar, satış fiyatı 4.788,77 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim %1,75 olarak kaydedildi. Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler, ons altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam ediyor.