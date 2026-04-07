7 Nisan gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

7 Nisan itibarıyla gram gümüş piyasası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Fiyatlardaki iniş çıkışlar, hem kısa vadeli alım-satım yapanları hem de uzun vadeli yatırımcıları etkiliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları gümüş fiyatlarının yönünü belirlerken, yatırımcılar güncel veriler ve analizleri dikkate alarak stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (7 NİSAN 2026)

7 Nisan 2026 itibarıyla gram gümüş fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Güncel verilere göre 1 gram gümüşün alış fiyatı 103,31 TL, satış fiyatı ise 103,38 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış 104,3166 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim -%0,90 olarak gerçekleşti. Piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle fiyatların gün içinde oynaklık gösterebileceği belirtiliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş, kısa vadede sınırlı düşüş eğilimi gösteriyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki değişimler fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ DÜŞTÜ MÜ?

Önceki kapanışa göre gram gümüş fiyatında hafif bir gerileme yaşandı. Bu durum, kısa vadeli fırsat arayan yatırımcıların fiyat hareketlerini yakından takip etmesini önemli kılıyor.

GÜMÜŞ ALINIR MI?

Gümüş, hem uzun vadeli birikim hem de kısa vadeli yatırım aracı olarak ilgi görmeye devam ediyor. Küresel ekonomik veriler, arz-talep dengesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar fiyatları etkiliyor. Yatırımcıların piyasa koşullarını dikkatle izleyerek temkinli hareket etmesi öneriliyor.