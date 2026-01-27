7 CHP'li başkan kim, isimleri ne, 7 CHP'li başkan nerenin belediye başkanı?

"7 CHP'li başkan nerenin belediye başkanı?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. CHP'li 7 belediye başkanının isimleri ve görev yaptıkları belediyelerle ilgili detaylar netleşirken, gelişmeler siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARININ DA ARALARINDA BULUNDUĞU 200 SANIK MAHKEMEDE

CHP'li beşi tutuklu, yedisi belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanık, yürütülen soruşturma kapsamında ilk kez hâkim karşısına çıktı. Dava, Silivri Cezaevi yerleşkesi içerisindeki büyük duruşma salonunda görülüyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Duruşma öncesinde cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlanırken, güvenlik güçlerinin sayısındaki artış dikkatlerden kaçmadı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA ALKIŞ VE SLOGANLARLA KARŞILAMA

Tutuklu olarak duruşmaya getirilen belediye başkanları, izleyiciler tarafından alkışlar ve sloganlarla karşılandı. Belediye başkanları da salondaki izleyicileri selamladı. Ahmet Özer'in, tutuklu belediye başkanlarının yanına giderek selamlaştığı görüldü.

MAHKEME BAŞKANINDAN DÜZEN UYARISI

Duruşma başlamadan önce konuşan mahkeme başkanı, salonda gürültü istemediklerini belirtti. Dosyanın, mahkemede görülen yüzlerce dosyadan biri olduğunu vurgulayan başkan, davanın diğerlerinden tek farkının sanık sayısının fazlalığı olduğunu ifade etti.

USULE UYGUN YARGILAMA VURGUSU

Sanık sayısının yüksek olması nedeniyle bazı tedbirler alındığını söyleyen mahkeme başkanı, Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı herhangi bir uygulama bulunmadığını belirtti. Amaçlarının sağlıklı ve düzenli bir yargılama yapmak olduğunu kaydeden başkan, herkesin kurallara uyması gerektiğini dile getirdi.

SALON BOŞALTILABİLİR UYARISI

Mahkeme başkanı, duruşma düzeninin bozulması halinde izleyiciler olmadan yargılamaya devam edileceğini belirterek, bu tür davranışların sanıkların aleyhine sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Ayrıca duruşma sırasında ses ve görüntü alınmasının yasak olduğunu, aksi davranışların suç teşkil edeceğini hatırlattı.

YARGILANAN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI

Dava kapsamında yargılanan CHP'li belediye başkanları şu isimlerden oluşuyor:

Rıza Akpolat, Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin, Ahmet Özer ve Utku Caner Çaykara.