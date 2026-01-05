6 Ocak Salı okullar tatil mi? Yarın Ankara, İstanbul okullar tatil mi?

Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte yurdun pek çok bölgesinde kış koşulları kendini göstermeye başladı. Hafta sonu boyunca dondurucu soğukların etkisini sürdürmesi beklenirken, yeni haftayla birlikte batı bölgelerde yağmur geçişleri görülecek. Doğu illerinde ise soğuk hava dalgasının hafta sonu ve haftanın ilk günlerinde de devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası gözler valiliklerden yapılacak olası tatil açıklamalarına çevrildi. Bu nedenle "6 Ocak Salı günü okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

METEOROLOJİDEN PEŞ PEŞE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, denizlerde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uyarılarda bulundu. Özellikle Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz'de deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

EGE DENİZİ'NDE FIRTINA ALARMI

Ege Denizi genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden zaman zaman güney-güneydoğuya dönerek 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yetkililer, fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitireceğini öngörüyor.

DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinde, özellikle Hatay'ın güney kıyılarında rüzgarın yarın sabahın erken saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor. Fırtınanın Salı akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

KARADENİZ VE MARMARA'DA FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi günü itibarıyla batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli şekilde esmesi beklenirken, fırtınanın Pazar gecesi etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in batı kesimlerinde ise fırtınanın Cumartesi öğleden sonra başlayıp Pazar sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Marmara Denizi'nde de Cumartesi sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın Pazar akşamından sonra etkisini yavaş yavaş kaybetmesi bekleniyor.

KUZEY EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Kuzey Ege'de rüzgarın zaman zaman daha da şiddetlenerek 7 ila 9 kuvvetinde, saatte 75 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu bölgede fırtınanın Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

GÜNEY EGE'DE FIRTINA GECE SAATLERİNDE ZAYIFLAYACAK

Güney Ege'de ise rüzgarın Cumartesi sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinden sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

6 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ocak Salı günü için şu ana kadar valilikler tarafından alınmış herhangi bir resmi tatil kararı bulunmuyor. Hava koşullarına bağlı gelişmeler yakından takip edilirken, olası yeni kararların gün içinde duyurulması bekleniyor.