6 Nisan altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

6 Nisan’da altın piyasası yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, çeyrek altın ve diğer değerli metallerdeki dalgalanmalar, alım-satım kararlarını doğrudan etkiliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketler, fiyatların yönünü belirlemede kritik rol oynuyor. Güncel değerler ve piyasa analizleri, yatırımcıların gündemindeki öncelikli konular arasında bulunuyor. Detaylar haberin devamında…

GRAM ALTIN NE KADAR?

6 Nisan itibarıyla gram altın alış fiyatı 6.719,16 TL, satış fiyatı ise 6.720,07 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki kapanış verileriyle kıyaslandığında günlük değişim %0,23 olarak kaydedildi. Piyasalardaki dalgalanmalar, gün içinde fiyatların farklılık gösterebileceğine işaret ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 11.186,00 TL, satış fiyatı 11.507,00 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim -%0,73 olarak kaydedilirken, yatırımcıların yakından takip ettiği altın türlerinden biri olmaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın alış fiyatı 4.694,63 dolar, satış fiyatı 4.695,27 dolar seviyesinde. Günlük değişim %0,39 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler ons altın fiyatlarını şekillendirmeye devam ediyor.

Not: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterebilir.