6 Aralık Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!

6 Aralık Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Aralık 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir?

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

TBMM KARARI 1479 Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463) YÖNETMELİKLER –– İstanbul Atlas Üniversitesi Dijital İkiz ve Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2025/8) KURUL KARARLARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2025 Tarihli ve 13996, 14000 ve 14003 Sayılı Kararları İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlanları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

