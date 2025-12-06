Haberler

6 Aralık Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı!

Güncelleme:
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 6 Aralık Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Aralık 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 6 Aralık 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

6 Aralık Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Aralık 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 6 Aralık 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

TBMM KARARI

1479 Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463)

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Dijital İkiz ve Akıllı Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2025/8)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/12/2025 Tarihli ve 13996, 14000 ve 14003 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
