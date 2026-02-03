41. maddeden kaç maç ceza verilir? Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi nedir?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi "Hakaret" başlığı altında düzenlenmiştir. Bu madde; futbolcuların, teknik direktörlerin, kulüp yöneticilerinin veya diğer görevlilerin hakemlere, rakip oyunculara, taraftarlara, federasyon yetkililerine ya da futbolun paydaşlarına yönelik sözlü veya davranışsal hakaretlerini kapsar.

41. MADDEDEN KAÇ MAÇ CEZA VERİLİR?

41. madde kapsamında değerlendirilen fiiller arasında küfür, aşağılayıcı sözler, onur kırıcı ifadeler ve sportmenlik dışı ağır söylemler yer alır. Eylemin nerede gerçekleştiği (saha içinde, soyunma odasında, tünelde ya da basın açıklamasında) cezanın ağırlığını doğrudan etkileyebilir.

41. MADDEDEN KAÇ MAÇ CEZA VERİLİR?

Futbol Disiplin Talimatı'na göre 41. maddeden verilen cezalar genellikle 2 ila 7 maç men aralığında uygulanır. Ancak ceza süresi sabit olmayıp, eylemin niteliğine ve muhatabına göre artabilir.

Futbol Disiplin Talimatı – Madde 41

TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere ya da diğer ilgili kulüp ve kişilere;

hakaret eden, söven, tehdit eden, kişilik haklarına saldırıda bulunan veya bu fiilleri basın-yayın organları ya da sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirenler hakkında aşağıdaki cezalar uygulanır:

(1)

a) Futbolculara:

• 2 ila 5 müsabakadan men,

• Fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde 3 ila 7 müsabakadan men cezası.

b) Kulüp yöneticilerine:

• 30 ila 60 gün hak mahrumiyeti,

• Fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti,

• Ayrıca;

Süper Lig yöneticileri için 280.000 TL – 1.200.000 TL,

1. Lig yöneticileri için 120.000 TL – 560.000 TL,

2. Lig yöneticileri için 105.000 TL – 200.000 TL,

3. Lig yöneticileri için 70.000 TL – 120.000 TL para cezası.

c) Görevliler ve diğer kişiler:

• 2 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya

• 21 ila 50 gün hak mahrumiyeti,

• Fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya

• Eylemin ağırlığına göre 70.000 TL – 700.000 TL arası para cezası.

(2)

• Müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere:

4 ila 6 müsabakadan men veya

Soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya

45 ila 90 gün hak mahrumiyeti.

• Fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde:

8 ila 12 müsabakadan men veya

Soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya

90 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası.

(3)

Bu maddede belirtilen fiillerin kulüplerin basın-yayın organları (özellikle resmi internet siteleri ve kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığıyla işlenmesi halinde kulüplere:

• Süper Lig için 800.000 TL – 2.400.000 TL,

1. Lig için 440.000 TL – 1.200.000 TL,

2. Lig için 240.000 TL – 440.000 TL,

3. Lig için 120.000 TL – 240.000 TL para cezası verilir.

(4)

Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez.

CEZAYI ARTIRAN VEYA AZALTAN FAKTÖRLER

Disiplin Kurulu kararlarında bazı unsurlar belirleyici rol oynar. Tahrik, pişmanlık, özür, sabıkasızlık gibi faktörler cezada indirime yol açabilir. Buna karşılık tekrar eden davranışlar, kamera kayıtları, resmi raporlar ve hakem beyanları cezayı ağırlaştırabilir.

Özellikle VAR kayıtları ve yayın görüntüleri, 41. madde kapsamındaki dosyalarda en güçlü deliller arasında yer alıyor.

SON DÖNEMDE 41. MADDE NEDEN GÜNDEMDE?

Son haftalarda Süper Lig ve Avrupa kupalarında yaşanan tartışmalı pozisyonlar sonrası futbolcuların tepkileri, Disiplin Kurulu'nun 41. maddeyi daha sık uygulamasına neden oldu. Bu durum, "kaç maç ceza alır?" sorusunu taraftarlar ve kulüpler açısından kritik hale getirdi.

41. MADDE FUTBOLDA CAYDIRICI BİR UNSUR

Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi, futbolun saygınlığını korumayı amaçlayan en önemli düzenlemelerden biri olarak öne çıkıyor. Verilecek cezanın süresi, olayın ağırlığına göre değişse de 3 ila 7 maç men cezası en sık görülen yaptırım olarak dikkat çekiyor.

Gelişmeler ve resmi kararlar açıklandıkça 41. maddeyle ilgili detaylar netleşmeye devam edecek.