30 Kasım Pazar 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 3

30 Kasım 2025 Pazar gününe ait Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar ve ilanlar erişime açıldı. Yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin güncel düzenlemelerin yanı sıra çeşitli atamalar da Resmî Gazete'de yayımlanan metinlerde yer alıyor. Ayrıca, kararların tam metnine ulaşmak isteyenler için PDF indirme seçeneği de sunuluyor. Peki, 30 Kasım 2025 Resmî Gazete'de yayımlanan kararların kapsamı nedir? İşte günün detayları…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Harran Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Atık İşleme Sektörüne İlişkin Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

–– Diğer Üretim Faaliyetlerinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

–– Enerji Üretiminde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

–– Kimya Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

–– Metal Üretimi ve İşlenmesinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

–– Mineral Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

