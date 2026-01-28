28 Ocak Çarşamba 2026 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Ocak Resmi Gazete yayımlandı!

28 Ocak Çarşamba 2026 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 28 Ocak 2026 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 28 Ocak 2026 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER –– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARI –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 15/1/2026 Tarihli ve 2026-2/1 Sayılı Kararı KARAR –– İdare Mahkemesi Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2025 tarihli ve 2020/24792 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2025 tarihli ve 2024/11437 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2025 tarihli ve 2021/29483 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 tarihli ve 2022/6548 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 tarihli ve 2022/56012 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 29/7/2025 tarihli ve 2023/69534 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 9/12/2025 tarihli ve 2021/46563 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.