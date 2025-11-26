27 Kasım Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!

27 Kasım 2025 Perşembe gününe ait Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlar ve ilanlar erişime açıldı. Vatandaşlar, günün tüm kararlarını ve ilanlarını ayrıntılarıyla görmek için PDF indirme seçeneğini de kullanabiliyor. Yasama, yürütme–idare ve yargı bölümlerine ait tüm düzenlemelerin bulunduğu Resmi Gazete'de bugüne dair yayımlanan kararlar araştırılıyor. İşte 27 Kasım 2025 Resmi Gazete'de yer alan kararların ayrıntıları…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?





YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 584)

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.