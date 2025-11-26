27 Kasım Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!
27 Kasım 2025 Perşembe tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar merak ediliyor. Bugünün sayısında yer alan düzenlemeler, ilanlar ve alınan tüm kararların ayrıntıları haberimizde bulunuyor. Yasama bölümünde yayımlanan kanunlar, yürütme ve idareye ilişkin gelişmeler, atama kararları ile yargı bölümündeki düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, 27 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de hangi kararlar yer aldı?
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 584)
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585)
YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.