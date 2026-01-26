27-28 Ocak 2026 İstanbul Hava Durumu! Yarın İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağışı var mı?

İstanbul'da bugün hava kaç derece? 15 günlük ve 30 günlük İstanbul hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. 5 günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da hava durumu yarın nasıl, kaç derece, bulutlu mu, güneşli mi merak ediliyor. İstanbul'da yarın yağış bekleniyor mu araştırılıyor. İşte İstanbul saatlik hava durumu haberimizde...

İSTANBUL HAVA DURUMU 27-28 OCAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük İstanbul hava tahmin raporu şu şekildedir:

MGM verilerine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı ve ılık bir hava etkili olacak. 27–31 Ocak tarihleri arasında sıcaklıklar 9–15°C aralığında seyredecek. En yüksek sıcaklıklar genellikle 14–15°C civarında ölçülürken, gece ve sabah saatlerinde sıcaklık 9–12°C seviyelerine kadar düşüyor. Nem oranı oldukça yüksek; günlere göre %64 ile %96 arasında değişiyor. Rüzgâr çoğunlukla güneyli yönlerden esecek ve hızının zaman zaman 30–35 km/sa seviyelerine çıkması bekleniyor. Bu değerler, mevsim normallerinin biraz üzerinde ve yer yer rüzgârla birlikte hissedilen serinliği artırabilecek nitelikte.

27-28 OCAK İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu:

Saatlik tahmine bakıldığında ise özellikle akşam ve gece saatlerinde yağışın öne çıktığı görülüyor. Pazartesi akşamı başlayacak yağmur, salı günü aralıklarla etkisini sürdürecek. Salı öğle saatlerinde sıcaklık 15°C ile günün en yüksek değerine ulaşırken, akşamdan itibaren yeniden 10–11°C seviyelerine geriliyor. Nem oranı gün boyunca yüksek seyrederek %70–92 aralığında olacak. Rüzgârın gece ve sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetlenerek maksimum 40 km/sa üzerine çıkması bekleniyor. Genel olarak İstanbul'da bulutlu, nemli ve yağışlı bir hava hâkim olacak; dışarı çıkacakların yağmura ve rüzgâra karşı hazırlıklı olması faydalı görünüyor.