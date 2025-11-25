Haberler

25 Kasım Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
25 Kasım 2025 Salı gününe ait Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar merak ediliyor. Bugünün sayısında; yasama bölümünde yer alan kanunlar, yürütme ve idareye ilişkin düzenlemeler, atama kararları, yargı bölümüne ait hükümler ve çeşitli ilanlar yayımlandı. 25 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de hangi kararların yer aldığı, günün öne çıkan başlıklarıyla birlikte araştırılıyor.

Aynı tarihte yayımlanan Resmî Gazete'deki tüm duyuru ve kararların ayrıntılarına ulaşmak isteyenler için PDF indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama, yürütme, idare ve yargı ile ilgili tüm gelişmelerin yer aldığı 25 Kasım 2025 tarihli sayıda, günün ilanlarının tam listesi de paylaşıldı. Peki, bugünün Resmî Gazete kararlarında neler var? İşte yayımlanan maddelere dair öne çıkan içerikler…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı (2026-2030) ile İlgili 2025/19 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/13)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

–– Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR
title
