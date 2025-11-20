Haberler

24 Kasım okullar tatil mi, 24 Kasım okullar yarım gün mü?

Güncelleme:
Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olup olmadığı hem öğrencilerin hem de çalışanların merak ettiği konular arasında yer alıyor. 24 Kasım'da okulların kapalı olup olmayacağı ya da yarım gün eğitim verilip verilmeyeceği soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü pazartesi gününe denk geliyor. Haftanın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle öğrenciler ve veliler, 24 Kasım'da okulların tatil ilan edilip edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. "24 Kasım'da okullar tatil mi, yarım gün mü?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ 2025 NE ZAMAN?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanmaktadır. 24 Kasım 1928 tarihi, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını kabul ettiği gün olması nedeniyle özel bir anlam taşır. Ülkemizde 1981 yılından itibaren her 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya devam etmektedir. Bu yıl da 24 Kasım, takvimde pazartesi gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Öğretmenler Günü, resmi tatil olarak belirlenmiş günler arasında bulunmuyor. 2025 yılında da Öğretmenler Günü'nün pazartesi gününe gelmesi nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam edecek.

