22 Kasım Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!

22 Kasım Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Kasım Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Kasım 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 22 Kasım 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

22 Kasım Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Kasım 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 22 Kasım 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği

–– 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2025 Tarihli ve 13956 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/11/2025 Tarihli ve 13957 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Detaylar için Remi Gazete web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Osman DEMİR

