21 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de hafta, son takım oyununun getirdiği kritik mücadeleyle devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, dördüncü dokunulmazlığa ulaşabilmek için Afrika mutfağına ait lezzetleri en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Bu bölümde yarışmada bir ilke de tanıklık ediliyor. Parkurda iki özel buton bulunuyor: 21 Kasım MasterChef'te eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Masterchef'te dokunulmazlık heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Yeni bölümde yarışmacılar, haftanın son takım oyununda üstünlük sağlayabilmek için mutfakta büyük bir rekabete giriyor. Daha önce oynanan üçüncü dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmış; mavi takımdan Furkan ile Hakan eleme potasına gönderilmişti. Şimdi ise herkesin merak ettiği soru aynı: " Masterchef'te dokunulmazlığı bu kez kim aldı, eleme potasına hangi yarışmacı gönderildi?" İşte tüm detaylar…

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın eleme listesi henüz kesinlik kazanmadı. Takımların kendi içlerinde yapacakları oylamanın ardından potaya girecek isimler netleşecek. Eleme potasında yer alacak yarışmacılar açıklandığında tüm bilgileri paylaşacağız.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Masterchef Türkiye 2025 sezonunda jüri koltuğunda yine mutfak dünyasının usta şefleri bulunuyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın tecrübeli değerlendirmeleriyle yeni sezonda yarışmanın temposu yüksek tutuluyor. Türkiye'nin birçok ilinden ve farklı ülkelerden gelen yarışmacılar, uzun soluklu bir serüvende yeteneklerini ortaya koyacak.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Sezer oldu

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Çağatay ve Barış oldu.

Osman DEMİR
